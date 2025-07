Nba, tegola Pacers: Haliburton fuori per tutta la prossima stagione

INDIANAPOLIS (Stati Uniti) - Timori confermati: la stella degli Indiana Pacers Tyrese Haliburton dovrà saltare la prossima stagione Nba dopo essersi strappato il tendine d'Achille destro nella gara 7 delle finali contro gli Oklahoma City Thunder. Haliburton è stato operato il giorno dopo la sconfitta dei Pacers che ha concluso la stagione. A dare la triste notizia è stato presidente delle operazioni di pallacanestro degli Indiana Pacers, Kevin Pritchard , ha confermato che Haliburton salterà tutta la prossima stagione: "Non ho alcun dubbio che tornerà più forte che mai. L'intervento è andato bene. Tuttavia, non giocherà il prossimo anno. Non vorremmo mettere a rischio la sua carriera in questo momento", ha detto Pritchard ai giornalisti lunedì. Indiana che oltre all'infortunato Haliburton ha anche perso il capitano Myles Turner che dopo 10 stagioni ha firmato con i Milwaukee Bucks.

New York, ecco coach Brown

DOpo aver esonerato coach Tom Thibodeau (che ha portato la franchigia alle finali di conference dopo 25 anni) i New York Knicks hanno trovato l'allenatore per la prossima stagione. Dopo una lunga ricerca, e tante porte sbattute in faccia, la compagine della Grande Mela ha scelto Mike Brown con contratto biennale. Il presidente dei Knicks Leon Rose in un comunicato ha spiegato che: "Mike ha allenato sui palcoscenici più importanti del nostro sport e porta il pedigree dei campionati nella nostra organizzazione, La sua esperienza alla guida della panchina durante le finali NBA, la conquista di quattro titoli come assistente allenatore e la sua capacità di far crescere e sviluppare i giocatori ci aiuteranno nel nostro obiettivo di portare un campionato a New York per i nostri tifosi”. Brown ha portato i Kings a un record di 48-34 e ai playoff nel 2022-23, la loro prima apparizione dal 2006, ed è stato votato Allenatore dell'anno. Ha vinto lo stesso premio anche a Cleveland, dove ha portato i Cavaliers alle finali NBA del 2007.