Jokic rinvia il rinnovo con i Denver Nuggets: ballano quasi 80 milioni

Slittano le trattative per il rinnovo di contratto di Nikola Jokic con i Denver Nuggets. Come riporta Espn, la superstar serba ha deciso di rimandare alla prossima estate i colloqui per il prolungamento. Nel contratto quinquennale da 276 milioni di dollari, firmato da Jokic nell'estate del 2022, è prevista anche una player option del valore di 62,8 milioni di dollari nel 2027-28. Se avesse deciso di firmare adesso, avrebbe potuto cambiare l'ultimo anno con un nuovo accordo di tre anni valevole 200 milioni di dollari. Invece, aspettando l'offseason dell'anno prossimo, Jokic potrebbe anche prolungare per un quarto anno arrivando a guadagnare quasi 77 milioni di dollari in più.

Le parole del presidente dei Nuggets

Recentemente Josh Kroenke, presidente dei Nuggets, ha assicurato che in estate il rinnovo di contratto verrà offerto "sicuramente, ma non sappiamo se accetterà o meno. Gli spiegheremo tutti i parametri finanziari in caso di firma immediata o in un prossimo futuro. Poi prenderà la decisione migliore per sé e per la sua famiglia e noi lo sosterremo in questo". Lo scorso aprile l'esonero a sorpresa di coach Michael Malone ha scosso l'ambiente di Denver e chissà che non possa essere un fattore che influirà anche sul futuro di Jokic. Proprio come Malone, il centro è arrivato a Denver nell'estate 2015, dopo essere stato selezionato l'anno precedente al draft come 41ª scelta al secondo giro. Il serbo ha trascorso fin qui tutta la sua carriera in NBA ai Nuggets, dove ha vinto il titolo nella stagione 2022/23 (il primo nella storia della franchigia) ed è stato eletto 3 volte MVP della stagione regolare.