Booker da record! Il rinnovo con i Suns è il contratto più ricco della storia NBA

Rinnovo record per Devin Booker. Come riporta ESPN, la superstar dei Phoenix Suns ha trovato l'accordo con la franchigia per un'estensione contrattuale di altre due stagioni, fino al 2029-30. Il 28enne sarà il giocatore più pagato della storia NBA su base annuale, andando a scavalcare, con i suoi 72,5 milioni di media, i 71,25 dell'ultimo MVP Shai Gilgeous-Alexander, fresco di firma con gli Oklahoma City Thunder. Per Booker, quattro volte All-Star NBA e due volte campione olimpico con gli Stati Uniti, si tratta del terzo rinnovo contrattuale con i Suns.