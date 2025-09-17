Doncic e lo storico trasferimento ai Los Angeles Lakers: "Non sapevo come reagire. È stato uno shock"

Ha avuto bisogno di un periodo di adattamento, per poi iniziare a carburare anche nella nuova franchigia. Lo scorso febbraio la trade che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers ha sconvolto il basket Nba e lo stesso giocatore, che ha lasciato i Dallas Mavericks dopo 7 anni. L'inizio della sua avventura in California non è stato proprio rosa e fiori: "Non sapevo come reagire, come comportarmi, cosa dire. È stato uno shock enorme. Dallas era la mia casa, avevo molti amici lì, i tifosi mi hanno sempre sostenuto. Non volevo deludere i tifosi di Dallas. E non volevo deludere i tifosi dei Lakers", ha dichiarato lo sloveno nell'intervista al Wall Street Journal, intitolata "Benvenuti al tour di rivincita di Luka Doncic".

La rivincita di Doncic

La voglia di rivalsa da parte di Doncic è verso chi metteva in discussione la sua forma fisica e l'etica professionale, con conseguenti dubbi sul suo rendimento in gialloviola. In realtà quest'estate lo sloveno ha lavorato intensamente sul suo fisico e - si legge - ha anche parlato del suo nuovo approccio all'allenamento. Ora il 26enne è in forma smagliante e lo ha dimostrato agli Europei di basket, dove ha viaggiato con una media di 34,7 punti, 8,6 rimbalzi e 7,1 assist a partita, trascinando la sua Slovenia ai quarti di finale, prima di arrendersi al fotofinish per 99-91 alla Germania poi vincitrice del torneo. Doncic si prepara alla prima stagione intera da giocatore dei Lakers, con la suggestione anello che si fa sempre più viva. I gialloviola non partiranno come favoriti, ma hanno allestito una rosa competitiva, con l'acquisto di DeAndre Ayton, l'eterno LeBron James e la crescita esponenziale di Austin Reaves.

L'aneddoto su Kobe Bryant

Al WSJ Doncic ha raccontato un aneddoto riguardo la leggenda gialloviola per eccellenza, Kobe Bryant: "Prima di arrivare all'NBA mi disse di stare attento perché ero europeo e me l'avrebbero fatta pagare. Aveva ragione. Durante una partita mi stavano insultando nella mia lingua, ho guardato gli spalti ed era Kobe", ha detto scherzando. Quando il "Black Mamba" era in vita, ha sempre mostrato grande affetto nei confronti dello sloveno. Doncic e compagni apriranno la nuova stagione con il big match alla Crypto.com Arena contro i Golden State Warriors di Steph Curry, in programma nella notte tra il 21 e il 22 ottobre alle 4 ora italiana.