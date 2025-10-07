"The decision of all decisions": LeBron James e l'annuncio social virale, cosa sta succedendo

Ritiro o trovata di marketing? Sta facendo discutere un post su Instagram di LeBron James dal titolo 'The second decision' , che richiama la prima e famigerata 'Decision' del 2010 quando il campione di basket Nba si trasferì dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat. Il 40enne di Akron rivelerà tutto questa sera, martedì 7 ottobre, alle 18 (ora italiana). Le speculazioni sul suo futuro si susseguono oramai da qualche anno e le probabilità che il 'prescelto' annunci il suo ritiro non sono poi così basse. James, classe 1984, è alla sua 23a stagione nella National Basketball Association (il primo a raggiungere questo traguardo nella storia della lega) e a fine campionato, nel 2026, andrà in scadenza di contratto con i Los Angeles Lakers , franchigia californiana con cui gioca dal 2018 e con cui ha esercitato la player option da 52,6 milioni di dollari.

LeBron, marketing o ritiro?

“The decision of all decisions”, ovvero la decisione di tutte le decisioni. Così scrive LeBron su Instagram, lasciando un grosso punto di domanda ai suoi 158 milioni di follower. Secondo alcuni, però, il post di James è soltanto una trovata pubblicitaria visto che oggi è anche l’Amazon Prime Day, azienda per cui James in passato ha già fatto pubblicità. I media americani non si sbilanciano ma considerando che a dicembre spegnerà 41 candeline e che è all'ultimo anno di contratto con i Lakers, non sarebbe da escludere che LeBron voglia comunicare una decisione sul suo futuro. Nella scorsa stagione James ha viaggiato a 24.4 punti, 8.2 assist e 7.8 rimbalzi di media, guidando i Lakers fino al primo turno dei play-off perso poi contro Minnesota.

Lakers, il botteghino 'esulta'

Il post condiviso da LeBron sul proprio profilo Instagram trasuda di enigmaticità: e se fosse realmente la sua ultima partita in NBA? E soprattutto, se il prossimo 12 aprile alla Crypto.com Arena dovesse disputare l'ultima gara ufficiale con la canotta dei Lakers? Queste, ovviamente, sono tutte domande che si sono posti i tifosi dei Los Angeles Lakers - i quali auspicano di andare oltre la regular season disputando i playoff - nonché i sostenitori di LeBron James, letteralmente in visibilio dopo quanto divulgato dalla leggenda del basket attraverso i propri canali social. Tutto ciò, ha comportato un notevole incremento dei prezzi dei biglietti per poter assistere a quella che potrebbe essere l'ultima partita di sempre di LeBron: il prezzo minimo per un biglietto dell'ultima gara in programma dei Lakers, è passato da 85 - circa 72 euro - a 445 dollari (381 euro). Cifre davvero esorbitanti, dunque, con il botteghino della franchigia di Los Angeles che gongola in attesa del grande annuncio di 'LBJ', che arriverà nel pomeriggio (ore 18 italiane).