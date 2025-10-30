Tuttosport.com

Fontecchio da star: “Felice e in fiducia”

L’azzurro sempre in doppia cifra nelle prime 4 uscite con la nuova maglia dei Miami Heat
Daniele Galosso
1 min
Fontecchio da star: “Felice e in fiducia”© APS

Tredici. Quattordici. Quattordici. Dieci. Simone Fontecchio ha iniziato la sua quarta stagione NBA dando i numeri. Numeri lusinghieri. I migliori della sua esperienza a stelle e strisce, se rapportati all’impiego in campo. Il suo rendimento in uscita dalla panchina, con i primi passi mossi in casacca Miami Heat, non era per nulla scontato. Al punto che, in estate, la sua posizione all’interno della franchigia era parsa persino in dubbio.

