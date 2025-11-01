Nba, Bulls da record: cinque su cinque. Primo ko per i 76ers

Non sono i Bulls di Jordan, Pippen e Rodman, non c'è Phil Jackson in panchina ma a Chicago hanno messo l'orologio indietro di 29 anni. Allo United Center Giddey (32 punti, 10 rimbalzi e 9 assist), Vucevic (26 punti) e Dosunmu (22 punti e 9 assist) affondano New York (135-125) e firmano la quinta vittoria nelle prime cinque gare (la 200esima con coach Donovan), miglior partenza per Chicago dalla stagione 1996-97, quando la serie positiva arrivò addirittura a 12 partite in un anno culminato con la conquista del titolo. I Knicks (29 punti per Brunson e 26 per Anunoby) erano riusciti a risalire dal -22 al -2 nell'ultimo quarto ma la rimonta non si è completata. Chicago rimane anche l'unica squadra ancora imbattuta a Est visto che Philadelphia incassa il primo ko per mano di Boston: 109-108 per i Celtics, mai però indietro nel punteggio e con un Jaylen Brown da 32 punti. Boston, che aveva perso le prime tre gare stagionali, è ora al terzo successo consecutivo. Chi invece non riesce ancora a sbloccarsi è Indiana, battuta anche da Atlanta (128-108, 22 punti e 13 rimbalzi per Johnson, 21 punti per Alexander-Walker) e alla quinta sconfitta in altrettante uscite mentre a completare il quadro delle gare giocate nella Eastern Conference - partite tutte valide anche per la Nba Cup - c'Ã¨ il 112-101 con cui Toronto la spunta su Cleveland, ancora priva di Mitchell e Allen, interrompendo una serie negativa di 4 match.