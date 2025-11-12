All Star Game NBA, rivoluzione nel 2026: sarà USA contro Resto del Mondo!

Cambia il format dell'All Star Game, la tradizionale vetrina della NBA che per la prossima edizione, la n.75, prevede la presenza di tre squadre: le due selezioni di Eastern e Western Conference, con giocatori statunitensi, e un World Team, composto da talenti di altre nazioni che giocano nel massimo campionato professionistico del basket. Il torneo si svolgerà il 15 febbraio prossimo all'Intuit Dome, sede dei Los Angeles Clippers, inaugurato lo scorso anno a Inglewood, in California. Si tratterà di un triangolare, con 4 partite di 12 minuti l'una compresa la finale, che metterà a confronto le due migliori.
Il nuovo format
Per l'All Star Game 2026, i 24 giocatori (12 da Ovest e altrettanti da Est), 8 per squadra, saranno scelti esclusivamente in base al merito. A decidere chi verrà convocato come titolare sarà l'esito di un voto che coinvolgerà i tifosi per il 50%, i giocatori in attività per il 25% e un comitato di rappresentanti dei media per il restante 25%. Le 'riserve' che rappresenteranno ciascuna conference, invece, saranno selezionate dagli allenatori della NBA. Se dal voto non dovessero uscire 16 giocatori statunitensi e otto del resto del mondo, toccherà al commissioner, Adam Silver, diramare ulteriori convocazioni in modo da rispettare i criteri previsti. Immaginiamo un dream team "Resto del Mondo" composto da Gilgeous-Alexander, Doncic, Antetokoumpo, Jokic e Wembanyama sfidare due squadre "Made in USA": dal prossimo 15 febbraio sarà possibile.