All Star Game NBA, rivoluzione nel 2026: sarà USA contro Resto del Mondo!

Il nuovo format

Per l'All Star Game 2026, i 24 giocatori (12 da Ovest e altrettanti da Est), 8 per squadra, saranno scelti esclusivamente in base al merito. A decidere chi verrà convocato come titolare sarà l'esito di un voto che coinvolgerà i tifosi per il 50%, i giocatori in attività per il 25% e un comitato di rappresentanti dei media per il restante 25%. Le 'riserve' che rappresenteranno ciascuna conference, invece, saranno selezionate dagli allenatori della NBA. Se dal voto non dovessero uscire 16 giocatori statunitensi e otto del resto del mondo, toccherà al commissioner, Adam Silver, diramare ulteriori convocazioni in modo da rispettare i criteri previsti. Immaginiamo un dream team "Resto del Mondo" composto da Gilgeous-Alexander, Doncic, Antetokoumpo, Jokic e Wembanyama sfidare due squadre "Made in USA": dal prossimo 15 febbraio sarà possibile.