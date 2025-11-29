Nba Cup: i Lakers non si fermano più, Okc batte anche i Suns

Quarta vittoria su quattro partite in NBA Cup per i Lakers, che battono Dallas 129-119 e vanno ai quarti di finale del torneo, dove incontreranno San Antonio, capace di vincere a Denver. In cattedra la coppia formata da Luka Doncic (grande ex della sfida) e Austin Reaves: i due mettono a referto rispettivamente 35 e 38 punti diventando così il quarto tandem dei Lakers negli anni Duemila a segnare almeno 35 punti ciascuno in una partita. Serata amara per Anthony Davis, al rientro dopo l'ennesima pausa forzata per infortunio: solo 12 punti per lui. A Ovest vanno ai quarti di finale anche Thunder e Suns, protagonisti di una sfida tiratissima vinta da Oklahoma City 123-119 grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander e che ora si ripeterà con in palio la semifinale. Anche i Knicks vanno ai quarti di finale del torneo, dove incontreranno Toronto, dopo aver battuto Milwaukee 118-109 . Derby della Florida invece nell'altro quarto di finale a Est, dove Miami incontrerà Orlando, reduce dal colpo in trasferta a Detroit che vale a Desmond Bane, migliore dei suoi nella vittoria in trasferta, e compagni la qualificazione.