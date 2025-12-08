LeBron infinito, i Lakers piegano Philadelphia. Oklahoma non si ferma più

LeBron James campione senza età. Ormai prossimo a spegnere 41 candeline (lo farò a fine mese) la star Nba, alla sua 23esima stagione nel massimo campionato di basket americano, è stato il protagonista sul campo di casa dei Philadelphia 76ers, guidando i Los Angeles Lakers alla vittoria per 112-108, con 29 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Dieci, quelli decisivi, li ha segnati nei minuti finali, tra cui un tiro da lunga distanza su una gamba. E ha festeggiato alla sua maniera, mimando una corona sulla testa per ricordare a tutti chi è il re. Rientrato dalla Slovenia dove era corso per assistere alla nascita della sua secondogenita Olivia, Luka Doncic ha contribuito alla causa dei Lakers con una tripla doppia (31 punti, 15 rimbalzi, 11 assist). "È importante ricordare di tanto in tanto di cosa si è capaci, soprattutto per lui dopo il suo inizio di stagione tormentato dagli infortuni, dove ha cercato soprattutto di recuperare il tempo perduto", ha detto coach JJ Redick elogiando LeBron. I Lakers sono secondi nella classifica a Ovest.