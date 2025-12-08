LeBron infinito, i Lakers piegano Philadelphia. Oklahoma non si ferma più

LeBron James campione senza età. Ormai prossimo a spegnere 41 candeline (lo farò a fine mese) la star Nba, alla sua 23esima stagione nel massimo campionato di basket americano, è stato il protagonista sul campo di casa dei Philadelphia 76ers, guidando i Los Angeles Lakers alla vittoria per 112-108, con 29 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Dieci, quelli decisivi, li ha segnati nei minuti finali, tra cui un tiro da lunga distanza su una gamba. E ha festeggiato alla sua maniera, mimando una corona sulla testa per ricordare a tutti chi è il re. Rientrato dalla Slovenia dove era corso per assistere alla nascita della sua secondogenita Olivia, Luka Doncic ha contribuito alla causa dei Lakers con una tripla doppia (31 punti, 15 rimbalzi, 11 assist). "È importante ricordare di tanto in tanto di cosa si è capaci, soprattutto per lui dopo il suo inizio di stagione tormentato dagli infortuni, dove ha cercato soprattutto di recuperare il tempo perduto", ha detto coach JJ Redick elogiando LeBron. I Lakers sono secondi nella classifica a Ovest.
Oklahoma non si ferma, vince anche Boston
Decima vittoria in 12 gare per i Boston Celtics che a Toronto hanno battuto i Raptors 121-113: ottima prova per Jaylen Brown (30 punti, 8 rimbalzi) e Derrick White (27). Questa vittoria consente a Boston di superare Toronto al terzo posto nella Eastern Conference. Gli Orlando Magic sono stati sconfitti al Madison Square Garden dai New York Knicks (106-100), guidati da Jalen Brunson (30 punti): il quintetto della Florida è in ansia per Franz Wagner, che ha lasciato la partita nel primo quarto per un infortunio alla gamba sinistra. Dopo aver lasciato brillare Jamal Murray a inizio partita (34 punti, di cui 23 nel primo quarto), Nikola Jokic è salito in cattedra e ha trascinato Denver a superare Charlotte 115-106 con 28 punti, 9 rimbalzi e 11 assist. Inarrestabile la corsa di Oklahoma: i campioni in carica, nonostante l'assenza di Shai Gilgeous-Alexander, hanno battuto facilmente gli Utah Jazz 131-101. I Thunder sono alla 15/a vittoria di fila. Settimo ko consecutivo invece per i Chicago Bulls sconfitti da Golden State 123-91, vince Memphis 119-96 su Portland