NBA, San Antonio batte Oklahoma anche a Natale. Vittorie per Knicks e Warriors, Lakers ko. Jokic show!

Top scorer negli Spurs De’Aaron Fox, nel 'Christmas Day' vincono gli Houston Rockets 119-96 su Los Angeles
1 min
NBA, San Antonio batte Oklahoma anche a Natale. Vittorie per Knicks e Warriors, Lakers ko. Jokic show!© APS

Cinque le partite disputate nel 'Christmas Day' dell'Nba. I San Antonio Spurs hanno superato nuovamente gli Oklahoma City Thunder, finora i migliori della regular season, imponendosi 117-102 e confermando così il successo contro Gilgeous-Alexander e compagni di solo due giorni fa. Top scorer negli Spurs De’Aaron Fox con 29 punti, mentre per Wenbanyama, partito dalla panchina, 19 punti e 11 rimbalzi.

Vincono Cavaliers e Warriors

Vittoria anche per i New York Knicks, che hanno superato 126-124 i Cleveland Cavaliers rimontando 17 punti di svantaggio nel quarto periodo, mentre i Golden State Warriors hanno avuto la meglio sui Dallas Mavericks per 126-116 anche grazie a 23 punti di Steph Curry, che ha raggiunto quota 26mila punti in carriera. Vincono anche gli Houston Rockets 119-96 sui Los Angeles Lakers, mentre solo ai supplementari i Denver Nuggets sono riusciti a superare (142-138) i Minnesota Timberwolves. Nikola Jokic ha giganteggiato: il centro serbo ha messo 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist e trascinato Denver al successo interno contro i Timberwolves.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

