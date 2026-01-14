LeBron James e Luka Doncic si prendono ancora la scena. La super coppia di Los Angeles ha fatto tornare alla vittoria i Lakers dopo tre sconfitte consecutive: a farne le spese gli Hawks, travolti 141-116, con Atlanta che è stata in svantaggio anche di 32 punti nel corso del match. LeBron chiude a un rimbalzo dalla tripla doppia (31-9-10) e Doncic ne aggiunge 27 con 12 assist. Ad Atlanta non bastano i 26 di Nickeil Alexander-Walker e i 25 del neo arrivato CJ McCollum. Nelle altre gare Nba, i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo (25 punti, 8 rimbalzi, 5 assist) sono stati umiliati in casa dai Minnesota Timberwolves che, privi di Anthony Edwards e Rudy Gobert, si sono imposti 139-106. Successo in casa per Miami che batte i Phoenix Suns 127-121: decisivo Bam Adebayo che interrompe la striscia negativa del quintetto della Florida. In un match molto equilibrato alla fine a fare festa sono gli Houston Rockets che superano i Chicago Bulls 119-113: a fare la differenza i 28 punti di Kevin Durant e i 23 di Alperen Sengun, così i texani tornano alla vittoria dopo tre ko di fila. Denver ringrazia Jamal Murray che con i 35 punti messi a segno ha spinto i Nuggets al successo in casa dei Pelicans (116-122): a New Orleans non bastano i 31 punti di Trey Murphy per evitare l'11/a sconfitta nelle ultime 12 partite. Golden State supera senza affanni Portland 119-97: gli Warriors mai in svantaggio sono arrivati anche a +29, grazie ai punti (69) arrivati dalla panchina.