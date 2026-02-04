Nba, Lakers e Celtics stendono Nets e Mavs. Detroit batte Denver, Fontecchio non basta a Miami

Dieci le partite della regular-season di Nba giocate nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Cade sul parquet di casa Miami , vittorie per Pistons, Knicks e Celtics ai vertici della Eastern Conference. Successo per i Thunder a ovest, bene anche Lakers e Suns. Al Kaseya Center gli Heat vengono sconfitti dagli Atlanta Hawks per 115-127. Da sottolineare la prestazione dell'azzurro Simone Fontecchio : partito in quintetto titolare, in 34 minuti in campo mette a segno 18 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e 1 stoppata. Per gli avversari spiccano i 29 punti di Jalen Jhonson e i 26 di C.J. McCollum . Miami al settimo posto.

Detroit mantiene il primato a Est con un super Cunningham

Consolidano la testa della classifica della Eastern Conference i Detroit Pistons, vittoriosi 124-121 contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic. Cade Cunningham, stella della franchigia di Mo-Town, mette a referto una doppia doppia da 29 punti e 10 assist. Spicca anche la prestazione di Duncan Robinson, che chiude a 20 punti. A mantenere la scia dei Pistons sono i New York Knicks, vittoriosi per 132-101 su Washington. Successi esterni anche per i Boston Celtics (contro i Dallas Mavericks) e Philadelphia 76ers (in casa dei Golden State Warriors).

A Ovest vincono Thunder, Lakers e Suns

Nella Western Conference vincono i campioni in carica di OKC, trascinati da Shai Gilgeous-Alexander, che sfiora la doppia-doppia con 20 punti e 9 assist: Orlando ko per 128-92. Successi anche per i Lakers di LeBron James e Luka Doncic che espugnano il capo dei Brooklyn Nets per 125-109 e per i Suns di Booker e Durant, 130-125 a Portland.