Doncic infortunato, LeBron e Reaves spingono i Lakers. Golden State vince anche senza Curry

Otto le partite disputate nella notte. I Lakers di Lebron James vincono in casa e centrano il secondo successo consecutivo nonostante un super Embiid . L'ennesima ottima prestazione di Cade Cunningham non evita alla capolista dell'Est Detroit la sconfitta contro Washington. Golden State - senza Curry , Butler e Porzingis - accorcia sui Suns. La sfida tra le giovani stelle di Dallas e San Antonio vede spuntarla ai secondi, grazie alla doppia doppia di Wembanyama . Seconda sconfitta consecutiva per i Rockets di Durant . Magic e Hawks trascinati dalle triple doppie di Suggs e Johnson . I Raptors battono i Bulls.

Doncic out a metà gara. Ci pensano l'eterno Lebron e un super Reaves

Secondo successo consecutivo per i Lakers di Lebron James e Luka Doncic. Lo sloveno ex Dallas esce dal campo già nel secondo quarto per via di un infortunio alla gamba. Nessun problema per i gialloviola che si affidano al 41enne di Akron - doppia doppia da 17 punti e 10 assist - e all'apporto dalla panchina di Austin Reaves: autore di 35 punti con un ottimo 12/17 dal campo (5/8 da tre), che porta i suoi alla vittoria per 119-115. Lakers che agganciano Houston al quarto posto. Si interrompe quindi la striscia di cinque vittorie consecutive dei Philadelphia 76ers. Inutili ai fini del risultato i 35 punti di Joel Embiid e le doppie doppie di Maxey (26 punti e 13 assist) e Edgecombe (19 punti e 10 rimbalzi).

Scontro diretto per i Play In: tra Golden State e Phoenix vincono i Warriors

Torna al successo Golden State nella sfida contro i Phoenix Suns per 101-97. La franchigia della Baia - orfana delle sue stelle Curry, Butler e Porzingis - chiude i giochi nell'ultimo quarto con un parziale di 25-15. Per i Warriors spiccano le prestazioni di Pat Spencer (che ricordiamo fino al 2019 giocava a Lacrosse) da 20 punti e del veterano Al Horford dalla panchina (13 punti). Per i Suns - anche loro alle prese con l'infortunio di Devin Booker, valutato giorno per giorno - non bastano i 24 punti di Dillon Brooks e la doppia doppia di Mark Williams (11 punti e 10 rimbalzi). Phoenix che comunque mantiene il settimo posto ad Ovest, Golden State rimane a 3 gare di distanza.