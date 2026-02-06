Doncic infortunato, LeBron e Reaves spingono i Lakers. Golden State vince anche senza Curry

Otto le partite disputate nella notte. I Lakers di Lebron James vincono in casa e centrano il secondo successo consecutivo nonostante un super Embiid. L'ennesima ottima prestazione di Cade Cunningham non evita alla capolista dell'Est Detroit la sconfitta contro Washington. Golden State - senza Curry, Butler e Porzingis - accorcia sui Suns. La sfida tra le giovani stelle di Dallas e San Antonio vede spuntarla ai secondi, grazie alla doppia doppia di Wembanyama. Seconda sconfitta consecutiva per i Rockets di Durant. Magic e Hawks trascinati dalle triple doppie di Suggs e Johnson. I Raptors battono i Bulls.
Doncic out a metà gara. Ci pensano l'eterno Lebron e un super Reaves
Secondo successo consecutivo per i Lakers di Lebron James e Luka Doncic. Lo sloveno ex Dallas esce dal campo già nel secondo quarto per via di un infortunio alla gamba. Nessun problema per i gialloviola che si affidano al 41enne di Akron - doppia doppia da 17 punti e 10 assist - e all'apporto dalla panchina di Austin Reaves: autore di 35 punti con un ottimo 12/17 dal campo (5/8 da tre), che porta i suoi alla vittoria per 119-115. Lakers che agganciano Houston al quarto posto. Si interrompe quindi la striscia di cinque vittorie consecutive dei Philadelphia 76ers. Inutili ai fini del risultato i 35 punti di Joel Embiid e le doppie doppie di Maxey (26 punti e 13 assist) e Edgecombe (19 punti e 10 rimbalzi).
Scontro diretto per i Play In: tra Golden State e Phoenix vincono i Warriors
Torna al successo Golden State nella sfida contro i Phoenix Suns per 101-97. La franchigia della Baia - orfana delle sue stelle Curry, Butler e Porzingis - chiude i giochi nell'ultimo quarto con un parziale di 25-15. Per i Warriors spiccano le prestazioni di Pat Spencer (che ricordiamo fino al 2019 giocava a Lacrosse) da 20 punti e del veterano Al Horford dalla panchina (13 punti). Per i Suns - anche loro alle prese con l'infortunio di Devin Booker, valutato giorno per giorno - non bastano i 24 punti di Dillon Brooks e la doppia doppia di Mark Williams (11 punti e 10 rimbalzi). Phoenix che comunque mantiene il settimo posto ad Ovest, Golden State rimane a 3 gare di distanza.
Cunningham non basta ai Pistons. Tra "Wemby" e Flagg vince il primo
Cade in casa la capolista ad Est nonostante un Cade Cunningham da 30 punti e la doppia doppia di Holland II (11 punti e 10 rimbalzi). A garantire il successo a Washington per 126-117 è la panchina: 20 punti per Riley, 18 per Cooper e 14 per Vukcevic. L'alta classifica della Eastern Conference comunque non subisce mutamenti. Pistons che rimangono a 4.5 gare da Knicks e Celtics. Nella sfida tra giovani stelle di San Antonio e Dallas ad uscire vincitori sono gli Spurs per 135-123 con un Wembanyama da 29 punti e 11 rimbalzi. A rispondere per i Mavericks è l'altra futura stella dell'NBA: Cooper Flagg - prima scelta assoluta al Draft di quest'estate - autore di 32 punti, stesso score anche per Naji Marshall.
Gli altri risultati
Orlando archivia la pratica Brooklyn per 118-98 grazie all'italo-americano Paolo Banchero con 22 punti e alla tripla doppia di Jalen Suggs (15 punti, 11 assist e 11 rimbalzi). Ai Nets non bastano i 26 punti di Denim e i 21 di Traore. Successo per i Toronto Raptors per 123-107 ai danni dei Chicago Bulls con un Ingram da 33 punti. Canadesi alla rincorsa di Cleveland per il quarto posto ad Est. Seconda sconfitta consecutiva per gli Houston Rockets di Kevin Durant contro Charlotte per 109-99. "KD" è l'unico della sua squadra a raggiungere la doppia cifra insieme a Jabari Smith. Non bastano invece quattro giocatori in doppia cifra per garantire il successo a Utah, che perde contro Atlanta per 121-119 dopo un Over Time.
