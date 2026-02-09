New York batte Boston. Leonard ne fa 41. Vincono gli Heat di Fontecchio

Quattro le gare disputate nella notte di Domenica. Ad Est un'altra grande prestazione di Brunson garantisce la vittoria dei Knicks sui Celtics, che interrompono la loro striscia positiva. I Clippers di Kawhi Leonard battono i Timberwolves di Anthony Edwards e mantengono il posto ai Play In. Heat vittoriosi su Washington grazie anche ai 12 punti di Fontecchio. Toronto Raptors che battono il fanalino di coda Indiana e restano in scia dei Cleveland Cavaliers.
Lo scontro al vertice ad Est
Il match di cartello di questa giornata è andato in scena nel tardo pomeriggio italiano al TD Garden di Boston. Protagonisti Celtics e Knicks: due delle squadre più in forma della Eastern Conference, appaiate al secondo posto dietro ai Detroit Pistons. Risultato mai in discussione per New York, che vince 111-89. Mattatore della serata è Jalen Brunson: autore di 31 punti e 8 assist, a dare una mano alla propria stella è Josh Hart con 19 punti. Per i biancoverdi il migliore in campo è il ritrovato Jalen Brown con 26 punti, bene anche White con 19 punti e Vucevic con 11 punti e 6 rimbalzi dalla panchina. Knicks quindi al secondo posto solitario. Nono successo nelle ultime 10 gare per la formazione della Grande Mela. I Celtics di coach Mazzulla interrompono invece la loro striscia positiva.
Leonard come ai tempi d'oro. Clippers al secondo successo di fila
La copertina della notte se la prende Kawhi Leonard, con una prestazione che riporta alla mente cosa è stata l'ala nativa di Riverside, purtroppo falcidiata dagli infortuni per tutto il corso della sua carriera. Sono 41 i punti messi a segno da "The Claw" nel successo dei californiani su Minnesota per 115-96, impreziositi anche da 8 rimbalzi. A garantire la vittoria ai Clippers ci hanno anche pensato John Collins con 15 punti e il 100% da 3 punti e Niederhauser con 15 punti dalla panchina. Per i Timberwolves non sono bastati i 23 punti di Anthony Edwards e la quasi doppia doppia di Julius Randle (17 punti e 8 rimbalzi). Secondo successo consecutivo per Los Angeles che sorpassa Portland e conquista il nono posto ad Ovest, Minnesota al sesto posto, ma perde terreno dai Lakers.
Miami torna a vincere. Washington sempre più giù
Tornano al successo i Miami Heat del nostro Simone Fontecchio. La franchigia della Florida batte gli Washington Wizards per 132-101 e tiene a distanza gli Atlanta Hawks con cui aveva perso nello scontro diretto il 4 Febbraio. Prestazione solida per gli Heat, che portano in doppia cifra quattro giocatori del quintetto titolare (Wiggins, Gardner, Adebayo e Powell). Preziosissimo anche l'apporto delle riserve: 12 punti per Fontecchio, 19 per Ware e 22 per Jakucionis. Wizards invece alla seconda sconfitta di fila e al penultimo posto ad Est. Anche per i capitolini in doppia cifra quattro titolari su cinque (Champagnie, George, Sarr e Carrington).
Toronto vince e insegue Cleveland. Pacers ultimi
I Toronto Raptors infilano il secondo successo consecutivo e mantengono i Cleveland Cavaliers di Mitchell e Harden nel mirino. Nel 122-104 si decide tutto con il terzo quarto, dove i canadesi mettono a segno un parziale di 44-26, indirizzando definitivamente la gara. Per i Raptors brillano Scottie Barnes e R.J. Barrett: il primo realizza una doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi, il secondo 20 punti e 8 rimbalzi. Restano all'ultimo posto della Eastern Conference i Pacers, ancora privi della loro stella Tyrese Haliburton. Per la franchigia di Indianapolis non bastano i 18 punti di Siakam e i 15 di Huff.
