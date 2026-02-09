New York batte Boston. Leonard ne fa 41. Vincono gli Heat di Fontecchio

Lo scontro al vertice ad Est

Il match di cartello di questa giornata è andato in scena nel tardo pomeriggio italiano al TD Garden di Boston. Protagonisti Celtics e Knicks: due delle squadre più in forma della Eastern Conference, appaiate al secondo posto dietro ai Detroit Pistons. Risultato mai in discussione per New York, che vince 111-89. Mattatore della serata è Jalen Brunson: autore di 31 punti e 8 assist, a dare una mano alla propria stella è Josh Hart con 19 punti. Per i biancoverdi il migliore in campo è il ritrovato Jalen Brown con 26 punti, bene anche White con 19 punti e Vucevic con 11 punti e 6 rimbalzi dalla panchina. Knicks quindi al secondo posto solitario. Nono successo nelle ultime 10 gare per la formazione della Grande Mela. I Celtics di coach Mazzulla interrompono invece la loro striscia positiva.

Leonard come ai tempi d'oro. Clippers al secondo successo di fila

La copertina della notte se la prende Kawhi Leonard, con una prestazione che riporta alla mente cosa è stata l'ala nativa di Riverside, purtroppo falcidiata dagli infortuni per tutto il corso della sua carriera. Sono 41 i punti messi a segno da "The Claw" nel successo dei californiani su Minnesota per 115-96, impreziositi anche da 8 rimbalzi. A garantire la vittoria ai Clippers ci hanno anche pensato John Collins con 15 punti e il 100% da 3 punti e Niederhauser con 15 punti dalla panchina. Per i Timberwolves non sono bastati i 23 punti di Anthony Edwards e la quasi doppia doppia di Julius Randle (17 punti e 8 rimbalzi). Secondo successo consecutivo per Los Angeles che sorpassa Portland e conquista il nono posto ad Ovest, Minnesota al sesto posto, ma perde terreno dai Lakers.