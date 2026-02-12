Super Jokic, un'altra tripla doppia show! Randle fa 41 contro Portland. Successi Pistons e OKC

Ricchissimo programma nella notte NBA: ben 14 gare giocate. Successi per Detroit, Boston e New York. 15 punti per Simone Fontecchio nella vittoria di Miami. Ad ovest OKC continua a fare la voce grossa e batte Phoenix. Denver ritrova il successo grazie alla tripla doppia di Nikola Jokic e si allontana da Houston, che perde in casa contro i Clippers. I 41 punti di Julius Randle trascinano Minnesota alla vittoria su Portland. San Antonio batte Golden State e consolida il secondo posto nella Western Conference. Nello scontro di bassa classifica ad Est Indiana batte Brooklyn, Washington scivola all'ultimo posto.

La notte delle conferme

È la notte delle conferme: sia ad Est che ad Ovest vincono le squadre che occupano le prime tre posizioni. Detroit batte i Raptors per 113-95 grazie a un Cunningham da 28 punti, doppia doppia per Tobias Harris (12 punti e 12 rimbalzi). Boston batte Chicago 124-105 grazie alla panchina: 26 punti per Pritchard, 19 per Vucevic, 16 per Walsh. Torna alla vittoria New York dopo lo scivolone contro Indiana, asfaltando i 76ers per 138-89: per i Knicks superano i 20 punti Towns, Bridges e Alvarado. Stessa storia ad Ovest. OKC batte Phoenix 136-109 grazie ai 28 punti di Jalen Williams. Gli Spurs - alla sesta vittoria di fila - battono Golden State 126-113 trascinati da Wembanyama (26 punti) e Fox (27 punti). Dopo aver sorpassato la leggenda Oscar Robertson per il record di triple doppie, Nikola Jokic firma il successo di Denver su Memphis per 122-116 con 26 punti, 15 rimbalzi e 11 assist.

Cleveland resta in scia, Houston perde terreno

Nella Eastern Conference prova a rimanere in scia Cleveland, vittoriosa su Washington per 138-113. Sforano i 30 punti Donovan Mitchell (30) e Sam Merrill (32), James Harden comincia a carburare con indosso la nuova casacca e realizza una doppia doppia da 13 punti e 11 assist. Washington scivola così all'ultimo posto, inutile ai fini del risultato aver portato quattro titolari su cinque in doppia cifra. Perde terreno invece Houston a Ovest. I Rockets vanno ko 102-105 contro i Clippers, in una partita che ha visto entrambi i quintetti titolari in doppia cifra. Brillano le prestazioni delle rispettive stelle: doppia doppia per Kawhi Leonard da 27 punti e 12 rimbalzi, 21 punti per Kevin Durant.