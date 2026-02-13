LeBron infinito, altro record! Holiday firma il successo di Portland. Cade OKC

Ultima giornata in NBA prima della sosta per l'All-Star Game, che si disputerà durante il week-end. Tre le gare disputate. LeBron James diventa il più vecchio giocatore a realizzare una tripla doppia a 41 anni e 44 giorni e firma il successo dei Lakers su una Dallas priva di Cooper Flagg . Portland torna a vincere trascinata da Jrue Holiday , che mette a segno 31 punti e porta i Trail Blazers ad espugnare il Delta Center di Utah. Sconfitta casalinga invece per la capolista della Western Conference Oklahoma contro Milwaukee. Per i Thunder esordio strappalacrime per il classe 2005 Nikola Topic .

LeBron James infinito: tripla doppia, record e vittoria

Non smette mai di stupire LeBron James, che sembra non sentire minimamente il peso dei suoi 41 anni e delle sue 23 stagioni disputate in NBA. Il fuoriclasse di Akron firma il successo casalingo dei suoi Los Angeles Lakers - ancora privi di Luka Doncic, in dubbio anche per l'All-Star Game - su Dallas per 124-104 con 28 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. LeBron diventa così il giocatore più anziano a realizzare una tripla doppia, superando "Il postino" Karl Malone. Mavericks che hanno dovuto fare a meno della prima scelta assoluta del Draft di questa estate Cooper Flagg: alle prese con un problema al piede sinistro. A nulla servono le doppie cifre di quattro titolari su cinque. Lakers ora a mezza gara di distanza dal quarto posto di Houston.

Il passo falso di OKC e l'esordio di Topic

Cade in casa la capolista della Western Conference Oklahoma contro i Milwaukee Bucks per 93-110. I Thunder devono fare a meno di Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Isaiah Hartenstein e non basta la doppia doppia di Chet Holmgren ad evitare la sconfitta. Per i Bucks doppia doppia di Dieng con 19 punti e 11 rimbalzi, ma complessivamente ottima prova di squadra, con ben sette giocatori in doppia cifra. Nei Thunder esordio assoluto in Nba per il classe 2005 Nikola Topic, scelto al Draft del 2024 ma costretto a saltare tutta la sua prima stagione per un infortunio al ginocchio. Lo scorso autunno, invece, gli era stato diagnosticato un cancro ai testicoli, che ha necessitato un intervento chirurgico e la chemioterapia. Topic, alla sua prima apparizione con i Thunder, è stato accolto con un'ovazione dal pubblico della Paycom Arena di Oklahoma City.