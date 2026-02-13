LeBron infinito, altro record! Holiday firma il successo di Portland. Cade OKC

Ultima giornata in NBA prima della sosta per l'All-Star Game, che si disputerà durante il week-end. Tre le gare disputate. LeBron James diventa il più vecchio giocatore a realizzare una tripla doppia a 41 anni e 44 giorni e firma il successo dei Lakers su una Dallas priva di Cooper Flagg. Portland torna a vincere trascinata da Jrue Holiday, che mette a segno 31 punti e porta i Trail Blazers ad espugnare il Delta Center di Utah. Sconfitta casalinga invece per la capolista della Western Conference Oklahoma contro Milwaukee. Per i Thunder esordio strappalacrime per il classe 2005 Nikola Topic.
LeBron James infinito: tripla doppia, record e vittoria
Non smette mai di stupire LeBron James, che sembra non sentire minimamente il peso dei suoi 41 anni e delle sue 23 stagioni disputate in NBA. Il fuoriclasse di Akron firma il successo casalingo dei suoi Los Angeles Lakers - ancora privi di Luka Doncic, in dubbio anche per l'All-Star Game - su Dallas per 124-104 con 28 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. LeBron diventa così il giocatore più anziano a realizzare una tripla doppia, superando "Il postino" Karl Malone. Mavericks che hanno dovuto fare a meno della prima scelta assoluta del Draft di questa estate Cooper Flagg: alle prese con un problema al piede sinistro. A nulla servono le doppie cifre di quattro titolari su cinque. Lakers ora a mezza gara di distanza dal quarto posto di Houston.
Il passo falso di OKC e l'esordio di Topic
Cade in casa la capolista della Western Conference Oklahoma contro i Milwaukee Bucks per 93-110. I Thunder devono fare a meno di Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Isaiah Hartenstein e non basta la doppia doppia di Chet Holmgren ad evitare la sconfitta. Per i Bucks doppia doppia di Dieng con 19 punti e 11 rimbalzi, ma complessivamente ottima prova di squadra, con ben sette giocatori in doppia cifra. Nei Thunder esordio assoluto in Nba per il classe 2005 Nikola Topic, scelto al Draft del 2024 ma costretto a saltare tutta la sua prima stagione per un infortunio al ginocchio. Lo scorso autunno, invece, gli era stato diagnosticato un cancro ai testicoli, che ha necessitato un intervento chirurgico e la chemioterapia. Topic, alla sua prima apparizione con i Thunder, è stato accolto con un'ovazione dal pubblico della Paycom Arena di Oklahoma City.
Holiday trascina Portland alla vittoria
Nell'ultima gara della notte i Portland Trail Blazers si sono imposti per 135-119 sul campo degli Utah Jazz. Mattatore per la frachigia dell'Oregon è Jrue Holiday, che sfiora la doppia doppia con 31 punti e 9 rimbalzi, al contrario del compagno Donovan Clingan, che mette a segno 23 punti e 18 rimbalzi. Per i Jazz inutili ai fini del risultato i 28 punti di Brice Sensabaugh. Portland quindi consolida il suo nono posto ad Ovest valevole per i PlayIn a pari merito con i Los Angeles Clippers. Utah invece resta nella zona grigia: troppo lontani sia da un posto per la Post-Season, sia dai fanalini di coda per tankare.
All-Star Game: quanti assenti
La NBA si ferma per questo weekend per fare spazio all'All-Star Game: che andrà in scena da venerdì 13 fino a domenica 15. La Regular Season riprenderà invece nella notte tra il 19 e il 20 febbraio. A far preoccupare i vertici NBA è il folto numero di assenti: ai forfait di Steph Curry, Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander, si sono aggiunti quelli di Cooper Flagg e probabilmente Luka Doncic. Sarà invece presente - forse per l'ultima volta - LeBron James. Sono già stati annunciati i sostituti: Alperen Sengun per SGA, Brandon Ingram per Curry e l’aggiunta di Kawhi Leonard. La star dei Clippers non ha sostituito nessuno ma è stato convocato per raggiungere il numero minimo di 16 giocatori americani.
