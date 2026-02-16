Edwards trascinatore, Leonard e Wembanyama scatenati: l'All-Star Game NBA

È stata la notte dell'All Star Game, Il torneo, disputato nella cornice dell'Intuit Dome di Los Angeles e per la prima volta in un formato triangolare, ha visto il successo del Team Stars di Anthony Edwards , vittorioso per 47-21 nella sfida finale contro il Team Stripes di Kawhi Leonard , Lebron James e Kevin Durant . Quattro le gare giocate tra le tre squadre presenti. Team Stars comprende le giovani promesse americane del panorama NBA tra cui appunto Edwards , Chet Holmgren e Devin Booker . Il roster di Team Stripes invece è composto dai veterani dei parquet statunitensi. Chiude il triangolo Team World, composto dai migliori giocatori non americani tra cui Doncic , Jokic e Murray .

Edwards firma il successo degli Stars in Gara 1

La prima sfida che va in scena è quella tra Team Stars e Team World, conclusasi dopo un Over Time e con il risultato di 37-35. Mattatori della sfida le due rispettive stelle dei roster: da una parte Anthony Edwards, dall'altra Victor Wembanyama. La guardia di Minnesota mette a segno 13 punti in 9 minuti in campo, il centro francese di San Antonio invece ne mette 14 conditi da 6 rimbalzi. Da segnalare sono anche i 4 assist fatti da Devin Booker per Team Stars e i 4 di Jamal Murray per Team World. Ricordiamo però che nella formazione internazionale mancavano dei pesi massimi quali Antetokounmpo e Gilgeous-Alexander, oltre a dover contare su un Doncic a mezzo servizio.

Il derby americano va ai veterani

La seconda sfida vede il derby tra le due formazioni statunitensi: da un lato il nuovo che avanza di Edwards, dall'altro l'esperienza di giocatori come Lebron, Leonard e Durant. Questa volta a dare una mano a Team Stars ci pensa Cade Cunningham: autore di 11 punti, 3 rimbalzi e 4 assist, che si vanno a sommare agli 11 punti messi a referto da Edwards. Tutto questo comunque non basta alle nuove leve per portarsi a casa la gara. Team Stripes vince 42-40 grazie alle prestazioni di Jaylen Brown (11 punti e 3 assist), Lebron (8 punti) e Kawhi Leonard (5 punti e 5 rimbalzi).