Edwards trascinatore, Leonard e Wembanyama scatenati: l'All-Star Game NBA

È stata la notte dell'All Star Game, Il torneo, disputato nella cornice dell'Intuit Dome di Los Angeles e per la prima volta in un formato triangolare, ha visto il successo del Team Stars di Anthony Edwards, vittorioso per 47-21 nella sfida finale contro il Team Stripes di Kawhi Leonard , Lebron James e Kevin Durant. Quattro le gare giocate tra le tre squadre presenti. Team Stars comprende le giovani promesse americane del panorama NBA tra cui appunto Edwards, Chet Holmgren e Devin Booker. Il roster di Team Stripes invece è composto dai veterani dei parquet statunitensi. Chiude il triangolo Team World, composto dai migliori giocatori non americani tra cui Doncic, Jokic e Murray.
Edwards firma il successo degli Stars in Gara 1
La prima sfida che va in scena è quella tra Team Stars e Team World, conclusasi dopo un Over Time e con il risultato di 37-35. Mattatori della sfida le due rispettive stelle dei roster: da una parte Anthony Edwards, dall'altra Victor Wembanyama. La guardia di Minnesota mette a segno 13 punti in 9 minuti in campo, il centro francese di San Antonio invece ne mette 14 conditi da 6 rimbalzi. Da segnalare sono anche i 4 assist fatti da Devin Booker per Team Stars e i 4 di Jamal Murray per Team World. Ricordiamo però che nella formazione internazionale mancavano dei pesi massimi quali Antetokounmpo e Gilgeous-Alexander, oltre a dover contare su un Doncic a mezzo servizio.
Il derby americano va ai veterani
La seconda sfida vede il derby tra le due formazioni statunitensi: da un lato il nuovo che avanza di Edwards, dall'altro l'esperienza di giocatori come Lebron, Leonard e Durant. Questa volta a dare una mano a Team Stars ci pensa Cade Cunningham: autore di 11 punti, 3 rimbalzi e 4 assist, che si vanno a sommare agli 11 punti messi a referto da Edwards. Tutto questo comunque non basta alle nuove leve per portarsi a casa la gara. Team Stripes vince 42-40 grazie alle prestazioni di Jaylen Brown (11 punti e 3 assist), Lebron (8 punti) e Kawhi Leonard (5 punti e 5 rimbalzi).
Leonard e Wembanyama scatenati, ma in finale ci va Team Stripes
Ultima gara per decidere chi disputerà la finalissima è quella che va in scena tra Team World, sconfitti all'esordio, e Team Stripes, vittoriosi su Team Stars in Gara 2. A prendersi la scena è Victor Wembanyama, già assoluto protagonista in Gara 1, autore di 19 punti. In aiuto del francese accorrono Pascal Siakam (6 punti e 3 rimbalzi) e Jamal Murray (8 punti, 2 rimbalzi e 4 assist). A conquistare la finale è però Team Stripes, che si impone per 48-45 grazie alla prestazione monstre di Kawhi Leonard, che domina il parquet con 31 punti realizzati. Il giocatore dei Clippers basta e avanza a alla sua squadra, dato che dalla panchina non arriva nemmeno un punto.
Lo scontro generazionale della finale
Per la partita decisiva si ripropone quindi la sfida avvenuta in Gara 2 tra le due formazioni americane. Contrariamente a quanto abbiamo visto in precedenza, la partita non ha storia: Team Stars vince per 47-21 grazie ad un'ottima prova di squadra. 8 punti per Edwards e Holmgren, 6 per Duren e Barnes, 5 per Booker e Johnson. Dall'altro lato del campo non riesce a replicare la prestazione offerta in Gara 3 Kawhi Leonard, che realizza 1 solo punto. I migliori per Team Stripes sono Lebron James con 5 punti e 4 rimbalzi e Donovan Mitchell con 6 punti in uscita dalla panchina. È quindi una sorta di passaggio di testimone quello avvenuto nella finale tutta americana, che ha visto lo scontro tra nuovi e vecchi volti, con il successo dei primi.
