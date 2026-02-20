Detroit sempre più prima: battuta New York con 42 di Cunningham. Boston supera Golden State

Torna l'Nba dopo la pausa per l'All Star Game: dieci le gare giocate nella notte. A prendersi la copertina è indubbiamente Cade Cunningham , che trascina i suoi Detroit Pistons alla quarta vittoria di fila contro in casa dei New York Knicks. Segue il passo della capolista dell'Est Boston: vittoriosa sul campo dei Golden State Warriors grazie a un super Pritchard in uscita dalla panchina. Centra la settima vittoria di fila San Antonio, pur con un Wembanyama non perfetto al tiro. Bene anche l'altra texana impegnata stanotte: Houston supera Charlotte trascinata da Durant . La doppia doppia di Nikola Jokic non basta a Denver, che perde in casa contro i Clippers e scivola al quarto posto ad Ovest. Quindicesima sconfitta di fila per i derelitti Sacramento Kings, incredibilmente non sanzionati per tanking.

La notte di Cade Cunningham

Nella splendida cornice del Madison Square Garden i Detroit Pistons offrono l'ennesima prova di forza, espugnando la casa dei New York Knicks per 126-111. Prestazione monstre per la prima scelta assoluta del Draft 2021 Cade Cunningham: autore di una doppia doppia da 42 punti e 13 assist. Ottima prova anche di Tobias Harris, che centra una doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi. Vani ai fini del risultato i 33 punti di Jalen Brunson e la doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. Detroit ottiene così la quarta vittoria consecutiva, confermandosi come prima forza della Eastern Conference e mantenendo il solco dai Boston Celtics secondi (ora a 5 gare e mezzo di distanza). New York invece si allontana dal secondo posto e anzi viene raggiunta dai Cleveland Cavaliers (vittoriosi per 112-84 sui Brooklyn Nets).

Boston Celtics: continua la favola

Vittoria anche per i Boston Celtics, che consolidano la loro seconda posizione ad Est dietro agli infermabili Detroit Pistons. i biancoverdi espugnano il Chase Center di San Francisco per 121-110, infliggendo la seconda sconfitta consecutiva ai Golden State Warriors. Ottima prova dalla panchina per Payton Pritchard: autore di 26 punti. Per i Celtics arriva anche il contributo fondamentale di Jaylen Brown, con una tripla doppia da 23 punti, 15 rimbalzi e 13 assist. Tra le fila dei Warrios, ancora privi di Stephen Curry e Jimmy Butler, ha fatto il suo debutto Kristaps Porzingis, che ha chiuso con 12 punti in 17 minuti. Boston continua a stupire. Dopo aver rivoluzionato la squadra in estate e aver fatto a meno della stella Jayson Tatum per tutta la stagione, si confermano seconda forza ad Est. Golden State rimane stabilmente in zona Play In.