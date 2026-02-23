Tuttosport.com
Jokic predica nel deserto. I Celtics battono i Lakers. A Ovest continua la corsa solitaria di OKC

Un super Pritchard regala il successo di Boston contro i rivali di sempre. OKC batte i Cavaliers dell'ex Harden. La tripla doppia di Jokic non evita la sconfitta a Denver
Jokic predica nel deserto. I Celtics battono i Lakers. A Ovest continua la corsa solitaria di OKC
3 min

Ben undici le gare giocate tra domenica e lunedì in NBA. A prendere la copertina è la vittoria dei Boston Celtics sugli storici rivali dei Lakers (sfida arrivata alla 378esima gara). Nella Western Conference OKC è una schiacciasassi: vittoria contro i Cleveland Cavaliers e primato sempre meno in discussione. Altra caduta per i Denver Nuggets contro i Golden State Warriors nonostante la tripla doppia di Jokic. Sfida colpo su colpo quella tra Kawhi Leonard e Desmond Bane nella sfida tra Clippers e Hornets. Towns e Maxey regalano la vittoria a New York e Philadelphia. A Est successi anche per Toronto e Atlanta, perdono invece i Pacers. Sconfitta anche per Phoenix.

Gara numero 378: la vittoria va ai Celtics

Match di cartello di questa giornata è la sfida tra Boston Celtics e Los Angeles Lakers: giunta alla 378esima edizione. A trascinare i biancoverdi al successo per 111-89 ci hanno pensato Jaylen Brown (32 punti), la doppia doppia di Queta da 10 punti e 12 rimbalzi e soprattutto l'ennesima ottima prestazione in uscita dalla panchina di Payton Pritchard: autore di 30 punti con 10 su 14 dal campo e 6 su 9 da tre punti. Tra le fila gialloviola, a nulla sono serviti i 20 punti di Lebron James e i 25 di Luka Doncic. Per Boston si tratta della nona vittoria nelle ultime undici e ora si portano a una gara di distanza dai New York Knicks terzi in classifica. Lakers che invece hanno chiuso la partita con il loro secondo punteggio più basso realizzato in questa stagione e che ora si ritrovano a sole due gare di distanza dalla zona Play In.

Jokic non basta, a vincere è Golden State

Sesta sconfitta nelle ultime dieci per i Denver Nuggets di Nikola Jokic: autore dell'ennesima prestazione da fuoriclasse ma che ancora una volta non riesce a trovare la vittoria. I Nuggets cadono per 117-128 sul campo dei Golden State Warriors e sono al momento la sola squadra nella top 6 della Western Conference ad avere un record negativo nelle ultime dieci gare disputate. Nikola Jokic predica nel deserto: il serbo firma l'ennesima tripla doppia della sua carriera con 35 punti, 20 rimbalzi e 12 assist. A dargli una mano è Jamal Murray: autore di 21 punti. Golden State priva di Stephen Curry, Jimmy Butler, Kristaps Porzingis e Draymond Green. A regalare il successo ai Warriors ci pensano DeAnthony Melton (20 punti), il veterano Al Horford (22), Moses Moody (23) e la quasi tripla doppia di Brandin Podziemski (18 punti, 15 rimbalzi e 9 assist). Denver ancora al terzo posto ma perde terreno da San Antonio, Golden State stabilmente in zona Play In ma con poche velleità di puntare ai Play Off diretti.

OKC vince anche senza le sue stelle, Cleveland ko

Continuano la loro marcia trionfale gli Oklahoma City Thunder, seppur senza Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, così come Ajay Mitchell e Alex Caruso, tutti fuori per infortunio, i Thunder si sono affidati a Isaiah Joe (22 punti), Cason Wallace (20 punti, 10 assist) e Chet Holmgren (17 punti, 15 rimbalzi) per battere i Cleveland Cavaliers per 121-113 ed estendere il loro vantaggio nella Western Conference. Tra le fila della franchigia dell'Ohio risalta la prova dell'ex di giornata James Harden, che mette 20 punti e 9 assist, oltre i 20 punti di Donovan Mitchell. OKC sempre più prima ad Ovest con addirittura 3 gare piene di vantaggio sui San Antonio Spurs secondi. Per Cleveland si interrompe la striscia positiva (venivano da sette vittorie di fila), permane un significativo vantaggio di una gara e mezza sul quinto posto ad Est dei Toronto Raptors.

Gli altri risultati

Super prestazione di Tyrese Maxey nel successo di Philadelphia contro Minnesota per 135-108. L'ex Kentucky realizza 39 punti e 8 assist. Rimanendo ad Est, vittorie anche per i New York Knicks per 105-99 sui Chicago Bulls, arrivati alla nona sconfitta consecutiva, e per Toronto per 122-94 su Milwaukee. Mattatori dei rispettivi incontri sono stati Karl Anthony Towns per New York (28 punti e 11 rimbalzi) e Immanuel Quickley per i canadesi (32 punti e 9 assist). Lonzo Ball firma il successo di Charlotte contro Washington (129-112) grazie a 37 punti. Sfiorano il quarantello anche Kawhi Leonard (37) e Desmond Bane (36) nella sfida tra Los Angeles Clippers e Orlando Magic: terminata 109-11 per i secondi. Quarta sconfitta consecutiva per i Brooklyn Nets, che perdono 104-115 ad Atlanta. Ad Ovest vittorie per i Portland Trail Blazers (92-77 su Phoenix) e Dallas Mavericks (134-130 su Indiana).

Jokic predica nel deserto. I Celtics battono i Lakers. A Ovest continua la corsa solitaria di OKC
OKC vince anche senza le sue stelle, Cleveland ko

