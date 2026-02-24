San Antonio: nove vittorie di fila! Si interompe il digiuno dei Kings. Houston balza al terzo posto

Solamente tre gare giocate nella notte NBA. Nello scontro al vertice tra San Antonio e Detroit, a vincere sono i primi, che ora sono a quota nove vittorie consecutive e continua la sua rincorsa agli Oklahoma City Thunder per il primato nella Western Conference. Termina dopo oltre un mese invece la serie di sconfitte consecutive dei Sacramento Kings, che era arrivata a ben sedici, vittoriosi sul campo dei Memphis Grizzlies, ormai senza alcuna velleità di puntare ad un posto per i Play In ad Ovest. Tornano al successo gli Houston Rockets di Kevin Durant - che fa doppia doppia - sugli Utah Jazz, e che ora balzano al terzo posto della Western Conference, sorpassando i Denver Nuggets di Nikola Jokic .

San Antonio fa nove di fila e batte Detroit

I San Antonio Spurs trovano la nona vittoria consecutiva e lo fanno contro la capolista della Eastern Conference Nba. Nella notte tra lunedì e martedì, la squadra di coach Mitch Johnson si impone sui Detroit Pistons per 114-103, allungando il filotto di successi che permette di consolidare il secondo posto a ovest alle spalle degli Oklahoma City Thunder, mentre si ferma a cinque la striscia di successi di fila per i Pistons, che rimangono però saldamente al comando a Est. Protagonisti della serata sono il solito Victor Wembanyama, con 21 punti e 17 rimbalzi, e Devin Vassell, che di punti ai suoi ne porta 28 con un ottimo 10/14 dal campo, mentre per Detroit fa ampiamente il suo Jalen Duren, che chiude il match con 25 punti. Serata a due facce per Cade Cunningham: per lui doppia doppia da 16 punti e 10 assist, dato che contrasta però con un 5/26 dal campo.