San Antonio: nove vittorie di fila! Si interompe il digiuno dei Kings. Houston balza al terzo posto

Solamente tre gare giocate nella notte NBA. Nello scontro al vertice tra San Antonio e Detroit, a vincere sono i primi, che ora sono a quota nove vittorie consecutive e continua la sua rincorsa agli Oklahoma City Thunder per il primato nella Western Conference. Termina dopo oltre un mese invece la serie di sconfitte consecutive dei Sacramento Kings, che era arrivata a ben sedici, vittoriosi sul campo dei Memphis Grizzlies, ormai senza alcuna velleità di puntare ad un posto per i Play In ad Ovest. Tornano al successo gli Houston Rockets di Kevin Durant - che fa doppia doppia - sugli Utah Jazz, e che ora balzano al terzo posto della Western Conference, sorpassando i Denver Nuggets di Nikola Jokic.
San Antonio fa nove di fila e batte Detroit
I San Antonio Spurs trovano la nona vittoria consecutiva e lo fanno contro la capolista della Eastern Conference Nba. Nella notte tra lunedì e martedì, la squadra di coach Mitch Johnson si impone sui Detroit Pistons per 114-103, allungando il filotto di successi che permette di consolidare il secondo posto a ovest alle spalle degli Oklahoma City Thunder, mentre si ferma a cinque la striscia di successi di fila per i Pistons, che rimangono però saldamente al comando a Est. Protagonisti della serata sono il solito Victor Wembanyama, con 21 punti e 17 rimbalzi, e Devin Vassell, che di punti ai suoi ne porta 28 con un ottimo 10/14 dal campo, mentre per Detroit fa ampiamente il suo Jalen Duren, che chiude il match con 25 punti. Serata a due facce per Cade Cunningham: per lui doppia doppia da 16 punti e 10 assist, dato che contrasta però con un 5/26 dal campo.
Houston al terzo posto ad Ovest
Tornano al successo gli Houston Rockets di Kevin Durant, che grazie alla sua doppia doppia da 18 punti e 12 assist porta i suoi a battere per 125-105 gli Utah Jazz. Tra le fila dei Rockets, oltre KD, brilla Jabari Smith Jr, che sfiora la doppia doppia con 31 punti e 9 rimbalzi. Ottime prove per i texani anche di Tari Heason, 11 punti e 10 rimbalzi, e Amen Thompson: autore di 20 punti. Per i Jazz non bastano i 29 punti di Lauri Markkanen e i 26 punti in uscita dalla panchina di Brice Sensabaugh. Houston Rockets che raggiungono il terzo posto della Western Conference sorpassando i Denver Nuggets di Nikola Jokic, sconfitti in casa dei Warriors nella giornata di ieri. Utah invece al terzultimo posto ad Ovest e alla terza sconfitta consecutiva.
Si interrompe il digiuno dei Kings
Dopo oltre un mese e 16 sconfitte consecutive, i Sacramento Kings interrompono un lunghissimo digiuno di vittorie battendo i Memphis Grizzlies per 123-114. Protagonisti della serata sono un rispolverato Russell Westbrook, con 25 punti nel tabellino, e Precious Achiuwa, che fa segnare 22 punti e 12 rimbalzi per mettere fine a quella che è diventata la striscia più lunga di partite perse consecutivamente nella storia della NBA. Bene anche DeMar DeRozan con 19 punti messi a referto, gli stessi di Daeqwon Plowden. Serata storta a canestro per Memphis, dove a mettersi in luce è però il giovane Javon Small, con 21 punti in 25 minuti passati in campo. Sacramento Kings che ovviamente ricoprono l'ultimo posto della Western Conference. Memphis nella "terra di nessuno": troppo lontana da un posto valevole per i Play In, troppo lontana dalle ultime posizioni in classifica valevoli per tankare.
