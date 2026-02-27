È la notte dei record infranti! San Antonio: e sono undici. Doncic super ma Lakers ko

La serata dei record

Nel successo di Philadelphia contro Miami per 124-117 e in quello di Charlotte contro Indiana per 133-109, vengono infranti due record. Il primo è quello di Tyrese Maxey, che nella sua doppia doppia da 28 punti e 11 assist batte il primato in casa della sua franchigia per triple realizzate in carriera (886, una in più della leggenda Allen Iverson), chiudendo con cinque triple la sua gara. Per i 76ers doppia doppia anche per Joel Embiid (26 punti e 11 rimbalzi). Tra le fila di Miami il migliore è Adebayo, che chiude con una doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi. Solo 9 minuti in campo per l'azzurro Fontecchio. Primato superato anche nella vittoria di Charlotte: a infrangere il record è il rookie Kon Knueppel, che va a segno otto volte dall'arco e stabilisce il nuovo record di triple per un rookie in una singola stagione di Nba (209). Contribuiscono al successo degli Hornets i 33 punti di Brandon Miller, la doppia doppia di Moussa Diabate (14 punti e 11 rimbalzi) e i 20 punti di Lamelo Ball. Philadephia e Charlotte allungano sulle inseguitrici per i loro posti ai Play Off e Play In.