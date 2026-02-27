È la notte dei record infranti! San Antonio: e sono undici. Doncic super ma Lakers ko

Nelle dieci gare disputate nella notte vengono infranti due record. Maxey di Philadelphia supera il precedente primato di triple realizzate in casa 76ers, appartenente a un certo Allen Iverson, Knueppel quello delle triple realizzate in una stagione da un rookie, appartenente a Keegan Murray. Doncic ne fa 41 ma i Lakers perdono la terza partita di fila nello scontro diretto contro i Phoenix Suns. Anche l'altra parte di Los Angeles non sorride: i Clippers subiscono un ko interno contro i Minnesota Timberwolves. Super prestazione di Durant, nonostante una pessima serata da tre punti, nel successo degli Houston Rockets sugli Orlando Magic. San Antonio non si ferma più e infila l'undicesima vittoria consecutiva battendo Brooklyn. Sono undici di fila anche per i Chicago Bulls, ma alla voce: sconfitte.
La serata dei record
Nel successo di Philadelphia contro Miami per 124-117 e in quello di Charlotte contro Indiana per 133-109, vengono infranti due record. Il primo è quello di Tyrese Maxey, che nella sua doppia doppia da 28 punti e 11 assist batte il primato in casa della sua franchigia per triple realizzate in carriera (886, una in più della leggenda Allen Iverson), chiudendo con cinque triple la sua gara. Per i 76ers doppia doppia anche per Joel Embiid (26 punti e 11 rimbalzi). Tra le fila di Miami il migliore è Adebayo, che chiude con una doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi. Solo 9 minuti in campo per l'azzurro Fontecchio. Primato superato anche nella vittoria di Charlotte: a infrangere il record è il rookie Kon Knueppel, che va a segno otto volte dall'arco e stabilisce il nuovo record di triple per un rookie in una singola stagione di Nba (209). Contribuiscono al successo degli Hornets i 33 punti di Brandon Miller, la doppia doppia di Moussa Diabate (14 punti e 11 rimbalzi) e i 20 punti di Lamelo Ball. Philadephia e Charlotte allungano sulle inseguitrici per i loro posti ai Play Off e Play In.
L.A. piange: ko per Lakers e Clippers
Terza sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers di Doncic e Lebron per 110-113 nello scontro diretto contro i Phoenix Suns. Lo sloveno è autore di una più che ottima gara chiusa con 41 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. 15 punti invece per Lebron James. Per dei Suns ancora privi di Devin Booker e Dillon Brooks, i migliori sono Collin Gillespie con 21 punti e Grayson Allen con 28 punti in uscita dalla panchina. Con questa vittoria, Phoenix si porta ad una sola gara di distanza dai Lakers. Sconfitta anche per i Clippers per 88-94 contro Minnesota. Protagonista è il solito Anthony Edwards che mette a segno 31 punti. Buona gara anche per il naturalizzato italiano Donte DiVincenzo con 18 punti. Per i Clippers, privi di Leonard, Collins e Garland, non brilla nessuno in particolare. Il migliore è Derrick Jones Jr con 18 punti. Nonostante la sconfitta, restano ancora a debita distanza i Memphis Grizzlies per un posto ai Play In.
Volano le texane: vincono San Antonio e Houston
Successi per Spurs e Rockets, rispettivamente per 126-110 contro Brooklyn e per 113-108 contro Orlando. Per San Antonio, alla undicesima vittoria consecutiva, tutto il quintetto titolare in doppia cifra. Brilla la prova di Julian Champagnie, che mette a segno 26 punti. Non bastano ai Nets le doppie doppie di Michael Porter Jr da 25 punti e 14 rimbalzi e quella di Day'Ron Sharpe in uscita dalla panchina da 14 punti e 11 rimbalzi. Kevin Durant è assoluto protagonista con 40 punti e 8 rimbalzi nella vittoria esterna degli Houston Rockets sul parquet dei Magic col punteggio. Il 37enne fatica dall'arco (2/10 al tiro da tre), ma ciò non incide in negativo sulla sua prestazione. Non bastano il 6 su 10 dalla lunga distanza e i 30 punti di Desmond Bane ai Magic, che continuano a faticare nella ricerca di continuità. Secondo posto per San Antonio e terzo per Houston nella Western Conference.
Gli altri risultati
Nelle altre partite della notte: gli Atlanta Hawks superano i Washington Wizards per 126-96 grazie ai 33 punti di Kispert, 25 punti di CJ McCollum e la doppie doppie di Okongwu (10 punti e 11 rimbalzi) e Daniels (13 punti e 11 assist). I Portland Trail Blazers infliggono l'undicesima sconfitta consecutiva ai Chicago Bulls per 112-121, portando tutto il quintetto titolare in doppia cifra. Successo esterno anche per i Sacramento Kings, che si impongono per 121-130 sul parquet dei Dallas Mavericks, trascinati dalla doppia doppia da 29 punti e 12 rimbalzi di Precious Achiuwa. Vincono anche i New Orleans Pelicans per 118-129 contro gli Utah Jazz. A prendersi la scena è Saddiq Bey con 42 punti.
Nelle dieci gare disputate nella notte vengono infranti due record. Maxey di Philadelphia supera il precedente primato di triple realizzate in casa 76ers, appartenente a un certo Allen Iverson, Knueppel quello delle triple realizzate in una stagione da un rookie, appartenente a Keegan Murray. Doncic ne fa 41 ma i Lakers perdono la terza partita di fila nello scontro diretto contro i Phoenix Suns. Anche l'altra parte di Los Angeles non sorride: i Clippers subiscono un ko interno contro i Minnesota Timberwolves. Super prestazione di Durant, nonostante una pessima serata da tre punti, nel successo degli Houston Rockets sugli Orlando Magic. San Antonio non si ferma più e infila l'undicesima vittoria consecutiva battendo Brooklyn. Sono undici di fila anche per i Chicago Bulls, ma alla voce: sconfitte.
La serata dei record
Nel successo di Philadelphia contro Miami per 124-117 e in quello di Charlotte contro Indiana per 133-109, vengono infranti due record. Il primo è quello di Tyrese Maxey, che nella sua doppia doppia da 28 punti e 11 assist batte il primato in casa della sua franchigia per triple realizzate in carriera (886, una in più della leggenda Allen Iverson), chiudendo con cinque triple la sua gara. Per i 76ers doppia doppia anche per Joel Embiid (26 punti e 11 rimbalzi). Tra le fila di Miami il migliore è Adebayo, che chiude con una doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi. Solo 9 minuti in campo per l'azzurro Fontecchio. Primato superato anche nella vittoria di Charlotte: a infrangere il record è il rookie Kon Knueppel, che va a segno otto volte dall'arco e stabilisce il nuovo record di triple per un rookie in una singola stagione di Nba (209). Contribuiscono al successo degli Hornets i 33 punti di Brandon Miller, la doppia doppia di Moussa Diabate (14 punti e 11 rimbalzi) e i 20 punti di Lamelo Ball. Philadephia e Charlotte allungano sulle inseguitrici per i loro posti ai Play Off e Play In.