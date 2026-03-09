Tuttosport.com
Lakers show, brilla Doncic: Knicks ko! Boston espugna Cleveland, San Antonio batte Houston

Vittoria importantissima dei Celtics in casa dei Cavs. Pistons alla quarta sconfitta di fila. Tra Spurs e Rockets la spuntano i primi. Vittorie per i gialloviola e i Phoenix Suns, rispettivamente contro New York e i Charlotte Hornets
2 min

Dieci gare nella notte tra domenica e lunedì in NBA. Il match di cartello è quello che va in scena a Cleveland fra Celtics e Cavs. A vincere sono i biancoverdi che, con un Jayson Tatum in più, ora puntano seriamente al primato di Detroit. Pistons che incappano nella quarta sconfitta consecutiva per mano di Miami. I Lakers orfani di Lebron James vincono una gara importantissima contro i New York Knicks, venendo trascinati da un ottimo Luka Doncic. Nel derby texano a fare la voce grossa sono i San Antonio Spurs, che portano addirittura quattro giocatori sopra i 20 punti nella sfida contro gli Houston Rockets. Vittorie per Phoenix, Orlando, Toronto, New Orleans, Portland e Sacramento, con un Russell Westbrook in versione tempi d'oro.

Boston Celtics corsari a Cleveland

La copertina della notte se la prende Boston, vittoriosa per 109-98 sul parquet di Cleveland. Il migliore in campo per i biancoverdi è Jaylen Brown - serio candidato al titolo di MVP - con una tripla doppia sfiorata da 23 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Ad aiutarlo ci pensa Jayson Tatum - rientrato nel match vinto contro Dallas dopo un'assenza di quasi 300 giorni - con 20 punti. Preziosissimo l'apporto dalla panchina di Payton Pritchard con 18 punti e 7 assist. Cavs ko nonostante i 30 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Donovan Mitchell e la doppia doppia da 19 punti e 10 assist di James Harden. Ora Boston passa dall'essere la sorpresa di questa stagione - dopo che in estate ha rifondato cercando anche di evitare la Luxury Tax - a una seria contendente quantomeno per le finali ad Est. Cleveland che mantiene ancora una distanza considerevole dal quinto posto dei Toronto Raptors.

Luka Doncic super nel successo contro i Knicks

Per dei Los Angeles Lakers privi di Lebron James, ci pensa Luka Doncic a regalare la vittoria casalinga contro i New York Knicks per 110-97. Lo sloveno trascina i suoi con una prestazione da 35 punti e 8 rimbalzi. Benissimo anche Austin Reaves con 25 punti. Non bastano ai Knicks la doppia doppia da 25 punti e 16 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e i 24 punti di Jalen Brunson. Con questa sconfitta New York vede allontanarsi sempre di più il secondo posto ad Est dei Boston Celtics e senza la sconfitta di Cleveland, oggi i Cavs sarebbero solo a una gara di distanza. Lakers alla seconda vittoria consecutiva e al momento al quarto posto ad Ovest in coabitazione con i Denver Nuggets. Minnesota e Houston non sono poi così distanti.

Il derby texano va a San Antonio

La sfida d'alta classifica ad Ovest fra San Antonio e Houston va agli Spurs, che si impongono con il risultato di 145-120 in una gara fondamentalmente senza storia. MVP della partita è il solito Victor Wembanyama con 29 punti e 8 rimbalzi. Complessivamente è tutta San Antonio a girare: mandando ben quattro giocatori oltre i 20 punti. Sponda Rockets 23 punti per Kevin Durant e Amen Thompson. Spurs che hanno ripreso a correre, dopo che hanno visto la loro striscia di vittorie consecutive interrompersi contro New York, e che ora si portano a due gare e mezzo di distanza dagli Oklahoma City Thunder prima forza dell'Ovest. Houston che invece scivola al quarto posto. Le posizioni dalla terza alla sesta sono ancora tutte in divenire.

Gli altri risultati

Quarta sconfitta in fila per Detroit, che cade a Miami 121-110. Heat che, con l'azzurro Simone Fontecchio che non entra nelle rotazioni, si aggrappano a Tyler Herro (25 punti e 6 assist) e a Bam Adebayo (24 punti e 9 rimbalzi). Non bastano ai Pistons i 26 punti con 10 assist del solito Cade Cunningham. Toronto domina in casa contro Dallas 122-92. Match mai in discussione con i Raptors in controllo dall'inizio alla fine. Top scorer RJ Barrett con 31 punti. Secondo ko in fila per Charlotte che si arrende a Phoenix 111-99. Protagonista Devin Booker con 30 punti e 10 assist. Milwaukee crolla sul suo parquet contro Orlando. 130-91 per i Magic con un Paolo Banchero da 33 punti e 5 rimbalzi in soli 29 minuti di gioco. Quinta sconfitta nelle ultime sei per Milwaukee. Portland in scioltezza contro Indiana. 131-111 per i Trail Blazers, che approfittano dei 28 punti in uscita dalla panchina di Scoot Henderson. Vittorie interne per Sacramento e New Orleans, che si sbarazzano di Chicago e Washington senza particolari difficolà. Per i Kings c'è la tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 12 assist di Russell Westbrook.

