Lakers show, brilla Doncic: Knicks ko! Boston espugna Cleveland, San Antonio batte Houston

Per dei Los Angeles Lakers privi di Lebron James, ci pensa Luka Doncic a regalare la vittoria casalinga contro i New York Knicks per 110-97. Lo sloveno trascina i suoi con una prestazione da 35 punti e 8 rimbalzi. Benissimo anche Austin Reaves con 25 punti. Non bastano ai Knicks la doppia doppia da 25 punti e 16 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e i 24 punti di Jalen Brunson . Con questa sconfitta New York vede allontanarsi sempre di più il secondo posto ad Est dei Boston Celtics e senza la sconfitta di Cleveland, oggi i Cavs sarebbero solo a una gara di distanza. Lakers alla seconda vittoria consecutiva e al momento al quarto posto ad Ovest in coabitazione con i Denver Nuggets. Minnesota e Houston non sono poi così distanti.

Il derby texano va a San Antonio

La sfida d'alta classifica ad Ovest fra San Antonio e Houston va agli Spurs, che si impongono con il risultato di 145-120 in una gara fondamentalmente senza storia. MVP della partita è il solito Victor Wembanyama con 29 punti e 8 rimbalzi. Complessivamente è tutta San Antonio a girare: mandando ben quattro giocatori oltre i 20 punti. Sponda Rockets 23 punti per Kevin Durant e Amen Thompson. Spurs che hanno ripreso a correre, dopo che hanno visto la loro striscia di vittorie consecutive interrompersi contro New York, e che ora si portano a due gare e mezzo di distanza dagli Oklahoma City Thunder prima forza dell'Ovest. Houston che invece scivola al quarto posto. Le posizioni dalla terza alla sesta sono ancora tutte in divenire.