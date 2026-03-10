Gilgeous-Alexander come Wilt Chamberlain! Cleveland si rialza. Leonard firma il successo dei Clippers

Cinque gare nella notte NBA, segnata dal raggiungimento di Shai Gilgeous-Alexander del record di Wilt Chamberlain. Il leader degli Oklahoma City Thunder, vittoriosi sui Denver Nuggets, ha pareggiato la striscia di 126 partite consecutive con almeno 20 punti messi a referto, eguagliando lo storico record che il centro che ha legato la sua carriera principalmente a Philadephia stabilì dal 1961 al 1963. Rimanendo a Ovest perdono i Golden State Warriors, sconfitti dagli Utah Jazz. Riprende la marcia di Cleveland, che si rialza dalla sconfitta dell'ultimo turno subita dai Boston Celtics e ottiene il successo casalingo contro i Philadephia 76ers. Quarta sconfitta nelle ultime dei dieci per dei New York Knicks che hanno un po' rallentato ad Est: la franchigia della "grande mela" viene sconfitta dai Los Angeles Clippers. Successo casalingo per i Brooklyn Nets.
SGA nella leggenda: raggiunto Chamberlain!
Nella vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Denver Nuggets per 129-126 è stato scritto un pezzo di storia. Shai Gilgeous-Alexander, con una tripla segnata a fine del terzo quarto, ha raggiunto le 126 partite consecutive con almeno 20 punti segnati messa a segno da Wilt Chamberlain tra il 1961 e il 1963. L'MVP del 2025 - che ha sfiorato la tripla doppia con 35 punti, 9 rimbalzi e 15 assist, realizzando anche il tiro da tre della vittoria a 2.7 secondi dalla fine - non scende sotto i 20 punti dal 30 ottobre 2024, quando ne realizzò 18 contro San Antonio, e ha ora l'occasione di allungare la striscia record nella notte tra giovedì e venerdì contro i Boston Celtics. Tra le fila dei Denver Nuggets emergono le prestazioni di Nikola Jokic, ennesima tripla doppia da 32 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, e Aaron Gordon: doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi.
Leonard firma il successo dei Clippers: Knicks ko
Nella Eastern Conference i New York Knicks hanno rallentato. Nella notte è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime dieci partite questa volta per mano dei Los Angeles Clippers, che si sono imposti all'Intuit Dome con il risultato di 126-118. Quattro giocatori titolari in doppia cifra di punteggio tra le fila dei Clippers, a cui si vanno ad aggiungere i 28 punti di Benedict Mathurin in uscita dalla panchina. Per i Knicks il leader di punteggio è Karl-Anthony Towns, che mette a referto 35 punti e 12 rimbalzi. Jalen Brunson mette a segno 28 punti e 8 assist. New York che ora vede sempre più allontanarsi i Boston Celtics, che hanno decisamente un altro ritmo. Clippers a distanza siderale da un posto valevole per i Play Off.
Cleveland riprende a correre contro Phila
Tornano alla vittoria i Cleveland Cavaliers dopo la battuta d'arresto dell'ultimo turno contro i Boston Celtics. I Cavs sconfiggono tra le mura domestiche i Philadelphia 76ers, ancora privi di Joel Embiid, Paul George e Kyle Lowry, con il risultato di 115-101. È tutta Cleveland a girare, con tutti i titolari tranne Merrill in doppia cifra di punteggio. James Harden ha segnato 21 punti ed è diventato il nono giocatore nella storia della NBA con più di 29.000 punti in carriera (all'ottavo posto c'è proprio Wilt Chamberlain con 31.419). Preziosi anche gli apporti dalla panchina di Jaylon Tyson e Keon Ellis. Per i 76ers il migliore è Quentin Grimes con 17 punti. Per i Sixers la notizia positiva di giornata arriva dall'infermeria: Tyrese Maxey si è sottoposto ad esami che hanno escluso la frattura al mignolo del piede destro.
Gli altri risultati
C'è invece la firma di Kyle Filipowski (19 punti, 15 rimbalzi, 5 assist, 2 palle rubate, 1 stoppata) sulla vittoria degli Utah Jazz per 119-116 contro i Golden State Warriors orfani di Steph Curry, ormai giunti alla settima sconfitta nelle ultime dieci gare e sorpassati in classifica dai Los Angeles Clippers. Ottima prova corale, inutile ai fini del risultato, per i californiani, con solo tre giocatori sugli undici disponibili a non aver raggiunto la doppia cifra di punteggio. Per i Jazz ottima prova anche da parte di Brice Sensabaugh, con 21 punti. Fa festa anche Brooklyn, che supera per 126-115 i Memphis Grizzlies. Per i Nets ottime prove in uscita dalla panchina per Day'Ron Sharpe (19 punti) e Ochai Agbaji (18 punti), tra i titolari sfiora la doppia doppia Danny Wolf (14 punti e 9 rimbalzi).
