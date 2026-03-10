Gilgeous-Alexander come Wilt Chamberlain! Cleveland si rialza. Leonard firma il successo dei Clippers

Cinque gare nella notte NBA, segnata dal raggiungimento di Shai Gilgeous-Alexander del record di Wilt Chamberlain . Il leader degli Oklahoma City Thunder, vittoriosi sui Denver Nuggets, ha pareggiato la striscia di 126 partite consecutive con almeno 20 punti messi a referto, eguagliando lo storico record che il centro che ha legato la sua carriera principalmente a Philadephia stabilì dal 1961 al 1963. Rimanendo a Ovest perdono i Golden State Warriors, sconfitti dagli Utah Jazz. Riprende la marcia di Cleveland, che si rialza dalla sconfitta dell'ultimo turno subita dai Boston Celtics e ottiene il successo casalingo contro i Philadephia 76ers. Quarta sconfitta nelle ultime dei dieci per dei New York Knicks che hanno un po' rallentato ad Est: la franchigia della "grande mela" viene sconfitta dai Los Angeles Clippers. Successo casalingo per i Brooklyn Nets.

SGA nella leggenda: raggiunto Chamberlain!

Nella vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Denver Nuggets per 129-126 è stato scritto un pezzo di storia. Shai Gilgeous-Alexander, con una tripla segnata a fine del terzo quarto, ha raggiunto le 126 partite consecutive con almeno 20 punti segnati messa a segno da Wilt Chamberlain tra il 1961 e il 1963. L'MVP del 2025 - che ha sfiorato la tripla doppia con 35 punti, 9 rimbalzi e 15 assist, realizzando anche il tiro da tre della vittoria a 2.7 secondi dalla fine - non scende sotto i 20 punti dal 30 ottobre 2024, quando ne realizzò 18 contro San Antonio, e ha ora l'occasione di allungare la striscia record nella notte tra giovedì e venerdì contro i Boston Celtics. Tra le fila dei Denver Nuggets emergono le prestazioni di Nikola Jokic, ennesima tripla doppia da 32 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, e Aaron Gordon: doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi.