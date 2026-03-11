Adebayo leggendario: 83 punti contro Washington, superato Bryant! Seconda prestazione di sempre in NBA

Questa notte NBA porta un nome e un cognome: Bam Adebayo , che infrange il record del mai dimenticato Kobe Bryant per il numero di punti segnati in una singola gara. Con lo score di 83 punti messi a referto nella vittoria degli Heat contro Washington, il centro di Miami si pone in mezzo a due mostri sacri come Wilt Chamberlain (100 punti realizzati contro i Knicks il 2 marzo 1962) e dal "Black Mamba" (81 punti realizzati contro i Raptors il 22 gennaio 2006). Per il classe 1997, in aggiunta agli 83 punti realizzati, anche 9 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate e 2 palle rubate. Le statistiche della prestazione di Adebayo fanno paura: 20 su 43 dal campo (primo giocatore nella storia degli Heat a tentare almeno 40 tiri in una partita), 36 su 43 dalla lunetta (record NBA), un insolito 7 su 22 da tre punti (career high personale) e un parziale di +20 nei 42 minuti spesi in campo. I colleghi non hanno tardato a complimentarsi con il centro attraverso i propri social media.

Bam Bam Bam: tutti i record infranti o eguagliati

Nella vittoria dei Miami Heat sugli Washington Wizards per 150-129, Bam Adebayo fa subito la voce grossa. Nel primo quarto il centro statunitense con origini nigeriane mette a segno 31 punti (eguagliando Wilt Chamberlain al quinto posto per il maggior numero di punti in un singolo quarto), seguiti dai 12 del secondo, dai 19 nel terzo e e dai 21 del quarto. Con 62 punti in tre quarti ha eguagliato Kobe Bryant. Adebayo ha tentato 43 tiri liberi, superando il record di Dwight Howard con 39. È diventato l’unico giocatore insieme a Wilt Chamberlain a registrare almeno 20 canestri dal campo e 25 tiri liberi realizzati nella stessa partita. I suoi 43 punti nel primo tempo rappresentano il secondo totale più alto in un primo tempo da quando la NBA ha iniziato a raccogliere dati digitali nel 1996, dietro solo a Karl-Anthony Towns (44 punti nel 2024). Rimanendo invece nell'orbita Heat, con questa prestazione Adebayo ha frantumato il precedente record di 61 punti in una partita stabilito da Lebron James nel 2014, battuto il numero di punti segnati in un tempo (31 condivisi da Lebron, Wade e Douglas), segnato un nuovo per numero di tiri liberi tentati e realizzati e per punti siglati in un singolo quarto.

Le dichiarazioni di Adebayo: "Questo momento è surreale"

"Wilt, io, poi Kobe. Sembra pazzesco". Così Bam Adebayo nel commentare la sua serata indimenticabile. "Per me, si trattava solo di rimanere calmo, di rimanere concentrato e di capire che potevo puntare a qualcosa di speciale. Non pensavo che sarebbero stati 83. Ma vivere questo momento è surreale, perché come ho detto, amico, poterlo fare a casa, davanti a mia madre, davanti alla mia gente, davanti ai tifosi di casa, è un segno nella storia che sarà ricordato per sempre". Il mondo NBA si è espresso con tanti complimenti per il centro degli Heat, anche se l'immagine che sicuramente Adebayo porterà per sempre con sé è quella delle lacrime di mamma Marilyn una volta siglati i due liberi che gli hanno regalato il record.