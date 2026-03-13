Doncic ne fa 51 e Shai sorpassa Chamberlain. Boston e San Antonio ko

Cadono entrambe le seconde forze delle due Conference. I Celtics incappano nella seconda sconfitta consecutiva perdendo 104-102 contro gli Oklahoma City Thunder, giunti al settimo successo di fila. Shai Gilgeous-Alexander timbra 35 punti e sorpassa così Wilt Chamberlain nella striscia di partite consecutive con almeno 20 punti a referto (ora sono 127 gare). Successo al cardiopalma per i leader della Western Conference, che passano in vantaggio con i due canestri dalla lunetta di Chet Holmgren a un soffio dalla sirena. Per i Celtics sono inutili i 34 punti di Jaylen Brown . Serata storta per i San Antonio Spurs, che senza Victor Wembanyama si arrendono ai Denver Nuggets con il punteggio di 136-131. Nella vittoria in rimonta c'è la firma di un Nikola Jokic da 31 punti, 20 rimbalzi e 12 assist, protagonista di giornata assieme a Jamal Murray , che di punti ne mette a segno 39.

Detroit ne approfitta e consolida il primato

Secondo successo consecutivo, dopo la striscia negativa di quattro partite, per i Detroit Pistons, che superano per 131-109 i Philadelphia 76ers. Sono 19 i punti messi a segno in poco meno di 25 minuti da Duncan Robinson, a cui si sommano i 17 di Javonte Green, sono solamente 8 i punti di Cade Cunningham a cui vanno aggiunti 13 assist. Per Philadelphia - ancora privi di Joel Embiid - le migliori prestazioni arrivano in uscita dalla panchina: 17 punti e 6 rimbalzi per MarJon Beauchamp, 16 punti per Jabari Parker e 15 punti per Cameron Payne. Detroit che rinsalda così il suo primato nella Eastern Conference: ora ci sono quattro gare e mezzo tra loro e i Celtics secondi.