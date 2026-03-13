Doncic ne fa 51 e Shai sorpassa Chamberlain. Boston e San Antonio ko

Nove gare disputate nella notte NBA. A prendersi la scena è Luka Doncic, che con i suoi 51 punti conduce alla vittoria casalinga i suoi Lakers contro Chicago. Cadono entrambe le seconde in classifica: Boston perde il duello di vertice contro Oklahoma, San Antonio viene sconfitta da Denver grazie alla solita tripla doppia di Nikola Jokic. Gli Heat di Simone Fontecchio sconfiggono i Milwaukee Bucks nonostante un super Giannis Antetokounmpo. Detroit approfitta della battuta d'arresto dei Celtics e scappa ad Est vincendo contro Philadelhia. Successi anche per Phoenix, Orlando, Atlanta e Dallas.
Un super Doncic "mata" i Bulls
Quarta vittoria di fila per i Los Angeles Lakers, che sconfiggono i Chicago Bulls in una sfida d'alto punteggio con il risultato di 142-130. Tutti i titolari dei gialloviola in doppia cifra di punteggio, anche se ovviamente a prendersi la copertina è Luka Doncic, che sfiora la tripla doppia con una prestazione monstre da 51 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Per i californiani bene anche Lebron James - al rientro dopo le tre partite saltate per infortunio - con 18 punti, mentre sono 30 quelli timbrati da Austin Reaves. Per i Bulls non bastano i 27 punti e 15 assist di Josh Giddey, oltre ad aver portato anch'essi i loro titolari tutti in doppia cifra. Lakers che balzano al terzo posto della Western Conference, Chicago al dodicesimo posto ad Est ma non ancora matematicamente fuori dal discorso Play In.
Stop per Boston e San Antonio: scappano le prime
Cadono entrambe le seconde forze delle due Conference. I Celtics incappano nella seconda sconfitta consecutiva perdendo 104-102 contro gli Oklahoma City Thunder, giunti al settimo successo di fila. Shai Gilgeous-Alexander timbra 35 punti e sorpassa così Wilt Chamberlain nella striscia di partite consecutive con almeno 20 punti a referto (ora sono 127 gare). Successo al cardiopalma per i leader della Western Conference, che passano in vantaggio con i due canestri dalla lunetta di Chet Holmgren a un soffio dalla sirena. Per i Celtics sono inutili i 34 punti di Jaylen Brown. Serata storta per i San Antonio Spurs, che senza Victor Wembanyama si arrendono ai Denver Nuggets con il punteggio di 136-131. Nella vittoria in rimonta c'è la firma di un Nikola Jokic da 31 punti, 20 rimbalzi e 12 assist, protagonista di giornata assieme a Jamal Murray, che di punti ne mette a segno 39.
Detroit ne approfitta e consolida il primato
Secondo successo consecutivo, dopo la striscia negativa di quattro partite, per i Detroit Pistons, che superano per 131-109 i Philadelphia 76ers. Sono 19 i punti messi a segno in poco meno di 25 minuti da Duncan Robinson, a cui si sommano i 17 di Javonte Green, sono solamente 8 i punti di Cade Cunningham a cui vanno aggiunti 13 assist. Per Philadelphia - ancora privi di Joel Embiid - le migliori prestazioni arrivano in uscita dalla panchina: 17 punti e 6 rimbalzi per MarJon Beauchamp, 16 punti per Jabari Parker e 15 punti per Cameron Payne. Detroit che rinsalda così il suo primato nella Eastern Conference: ora ci sono quattro gare e mezzo tra loro e i Celtics secondi.
Gli altri risultati
I Miami Heat dell'azzurro Simone Fontecchio (8 punti, 2 rimbalzi e 1 asssit) ottengono la settima vittoria consecutiva battendo per 112-105 i Milwaukee Bucks, nonostante un Giannis Antetokounmpo da 31 punti. Ne realizza 21 invece Bam Adebayo: reduce dal record di 81 punti siglato nel turno precedente. Heat al momento in zona Play Off. Vittorie anche per i Phoenix Suns (123-108 contro gli Indiana Pacers), Orlando Magic (136-131 contro i Washington Wizards), Atlanta Hawks (108-97 contro i Brooklyn Nets) e Dallas Mavericks (120-112 contro i Memphis Grizzlies).
