Oklahoma City, sono otto di fila! New York affonda Golden State. Cade a sorpresa Detroit

Detroit e Cleveland: sconfitte inaspettate

Cadono a sorpresa Pistons e Cavaliers, rispettivamente con i risultati di 108-119 contro Toronto e per 120-130 contro Dallas. I Pistons vedono interrompersi la striscia di risultati utili consecutivi, soccombendo ai colpi di Brandon Ingram, che chiude con 34 punti in 39 minuti in campo. Prove solide anche per Jakob Poltl (21 punti e 18 rimbalzi) e Scottie Barnes, (14 punti, 10 rimbalzi e 8 assist). Per Detroit non bastano i 33 punti con 9 assist di Cade Cunningham e la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi di Jalen Duren. Nell'altra sfida Cooper Flagg è protagonista con 27 punti, 6 rimbalzi e 10 assist. Lo seguono Naji Marshall e PJ Washington, rispettivamente con 25 e 20 punti. 26 punti e 11 assist per Donovan Mitchell, ma i Cavs rimediano la seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Serata storta al tiro per James Harden, a referto con 13 punti e il 33% dal campo.