Oklahoma City, sono otto di fila! New York affonda Golden State. Cade a sorpresa Detroit

Sette gare disputate nella notte NBA. OKC continua la sua marcia trionfale battendo i Minnesota Timberwolves e non sembra al momento avere serie antagoniste in entrambe le Conference. Perde l'altra capolista: Detroit cade a sorpresa alla Scotiabank Arena di Toronto, e vede rimanere invariato il gap dai Boston Celtics. Sconfitta anche per i Golden State Warriors per mano dei New York Knicks al Madison Square Garden. Giannis Antetokounmpo fa la voce grossa contro gli Indiana Pacers, già eliminati per quanto riguarda i discorsi post season. Dallas sorprende Cleveland grazie ad un ottimo Cooper Flagg e alla serata storta di James Harden. Successi anche per Philadephia 76ers e Sacramento Kings.
Oklahoma City a quota otto, Minnesota ko
Non si fermano gli Oklahoma City Thunder: giunti alla ottava vittoria consecutiva, grazie a quella su Minnesota con il risultato di 116-103. I Thunder se la cavano grazie ai 61 punti combinati da Chet Holmgren (21), Shai Gilgeous-Alexander (20, quindi ancora all'interno del record di partite consecutive con almeno 20 punti siglati) e Isaiah Joe (20). Timberwolves ko nonostante i 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di Julius Randle e la quasi doppia doppia di Donte DiVincenzo da 16 punti e 9 rimbalzi. Oklahoma non sembra avere serie contender per l'anello, anche se fare discorsi prima dell'inizio dei Play Off lascia il tempo che trova. Minnesota, un tempo al terzo posto ad Ovest, oggi scivola al sesto, a solamente una gara e mezzo dai Phoenix Suns.
Detroit e Cleveland: sconfitte inaspettate
Cadono a sorpresa Pistons e Cavaliers, rispettivamente con i risultati di 108-119 contro Toronto e per 120-130 contro Dallas. I Pistons vedono interrompersi la striscia di risultati utili consecutivi, soccombendo ai colpi di Brandon Ingram, che chiude con 34 punti in 39 minuti in campo. Prove solide anche per Jakob Poltl (21 punti e 18 rimbalzi) e Scottie Barnes, (14 punti, 10 rimbalzi e 8 assist). Per Detroit non bastano i 33 punti con 9 assist di Cade Cunningham e la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi di Jalen Duren. Nell'altra sfida Cooper Flagg è protagonista con 27 punti, 6 rimbalzi e 10 assist. Lo seguono Naji Marshall e PJ Washington, rispettivamente con 25 e 20 punti. 26 punti e 11 assist per Donovan Mitchell, ma i Cavs rimediano la seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Serata storta al tiro per James Harden, a referto con 13 punti e il 33% dal campo.
New York piega i Warriors e ne approfitta
Lo stop di Cleveland fa felici i Knicks: vittoriosi su Golden State con il risultato di 110-107 e che ora allungano proprio sul quarto posto di Cleveland. Sfiora la doppia doppia Jalen Brunson, che realizza 30 punti e 9 assist. Bene anche Karl-Anthony Towns con 17 punti e 12 rimbalzi. Per i Warriors non bastano i 67 punti combinati di Brandin Podziemski (25), Quinten Post (22) e Gui Santos (20), come non bastano i 19 punti in uscita dalla panchina di Gary Payton II. Knicks che consolidano il loro terzo posto nella Eastern Conference, Golden State al nono posto ad Ovest, a sola mezza gara di distanza dai Portland Trail Blazers.
Gli altri risultati
Nelle altre sfide Giannis Antetokounmpo conduce alla vittoria i suoi Milwaukee Bucks per 134-123 sui derelitti Indiana Pacers: giunti alla tredicesima sconfitta consecutiva (peggior striscia dell'intera NBA). Il greco mette a segno 31 punti e 14 rimbalzi. I Philadelphia 76ers sconfiggono con il risultato di 109-103 i Portland Trail Blazers e trovano così la seconda vittoria consecutiva. Per i Sixers il migliore in campo è Quentin Grimes con 31 punti, bene anche VJ Edgecombe con una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi. Per i Blazers non bastano i 25 punti di Deni Avidja. Ultima gara della notte è quella tra Sacramento Kings e Utah Jazz: terminata con il successo dei primi per 116-111. A garantire la vittoria ai californiani sono i 34 punti di Cody Williams.
Sette gare disputate nella notte NBA. OKC continua la sua marcia trionfale battendo i Minnesota Timberwolves e non sembra al momento avere serie antagoniste in entrambe le Conference. Perde l'altra capolista: Detroit cade a sorpresa alla Scotiabank Arena di Toronto, e vede rimanere invariato il gap dai Boston Celtics. Sconfitta anche per i Golden State Warriors per mano dei New York Knicks al Madison Square Garden. Giannis Antetokounmpo fa la voce grossa contro gli Indiana Pacers, già eliminati per quanto riguarda i discorsi post season. Dallas sorprende Cleveland grazie ad un ottimo Cooper Flagg e alla serata storta di James Harden. Successi anche per Philadephia 76ers e Sacramento Kings.
Oklahoma City a quota otto, Minnesota ko
Non si fermano gli Oklahoma City Thunder: giunti alla ottava vittoria consecutiva, grazie a quella su Minnesota con il risultato di 116-103. I Thunder se la cavano grazie ai 61 punti combinati da Chet Holmgren (21), Shai Gilgeous-Alexander (20, quindi ancora all'interno del record di partite consecutive con almeno 20 punti siglati) e Isaiah Joe (20). Timberwolves ko nonostante i 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di Julius Randle e la quasi doppia doppia di Donte DiVincenzo da 16 punti e 9 rimbalzi. Oklahoma non sembra avere serie contender per l'anello, anche se fare discorsi prima dell'inizio dei Play Off lascia il tempo che trova. Minnesota, un tempo al terzo posto ad Ovest, oggi scivola al sesto, a solamente una gara e mezzo dai Phoenix Suns.