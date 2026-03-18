Caruso, una stoppata mai vista prima durante Magic-Thunder: ferma il lay-up... usando una scarpa!

Otto gare disputate nella notte NBA. A prendersi la copertina della giornata è Alex Caruso: la guardia di OKC si rende protagonista di un momento virale nella vittoria contro Orlando, quando stoppa utilizzando la sua scarpa per stoppare il lungo dei Magic Tristan Da Silva. L'infrazione è stata subito notata dagli arbitri, che hanno convalidato il canestro e hanno punito i Thunder con un fallo tecnico, realizzato poi da Banchero. Nelle altre sfide successi per le squadre dei piani alti: Detroit batte Washington grazie alla prestazione di Jalen Duren, Cleveland sconfigge Milwaukee (trascinata da Harden e Mobley), vittorie anche per New York, San Antonio, Charlotte, Minnesota e Denver.
Caruso: galeotta fu quella scarpa
Nella vittoria di OKC su Orlando per 113-108 il protagonista, paradossalmente, non è Shai Gilgeous-Alexander (autore di 40 punti), e nemmeno Chet Holmgren (20 punti e 12 rimbalzi), bensì Alex Caruso. La guardia di origini italiane scivola durante il possesso avversario, ma non si dà per vinto e si rialza, nonostante la scarpa persa. E galeotta fu quella scarpa, perchè Caruso, andando a stoppare il lungo dei Magic Tristan Da Silva, blocca il tiro utilizzando proprio la sua Nike. Gli arbitri se ne accorgono immediatamente e convalidano il canestro a Orlando, punendo i Thunder anche con un fallo tecnico, trasformato da Paolo Banchero. "Non so cosa è successo, è stato tutto improvviso. Se lo avessi saputo non lo avrei fatto perché sono tre punti regalati. Mentre avevo la scarpa in mano mi è balenato in testa di utilizzarla, ma non in maniera maliziosa. È stata una di quelle giocate strane che in NBA accadono una volta ogni dieci anni", queste le parole di Caruso.
Gli altri risultati
I Detroit Pistons battono per 130-117 i Washington Wizards. Jalen Duren fa 36 punti e 12 rimbalzi, ma la nota stonata è il problema alla schiena di Cade Cunningham. I San Antonio Spurs battono 104-132 il fanalino di coda Sacramento Kings con 18 punti e 8 rimbalzi di Victor Wembanyama. Serata da ricordare per Russell Westbrook, che supera Mark Jackson e Steve Nash al quinto posto nella classifica di assistman all-time dell'NBA. Serata in doppia cifra di assist per Nikola Jokic che ne realizza 14 nella vittoria per 124-96 dei Denver Nuggets contro i rimaneggiati Philadelphia 76ers. Più forti di un'assenza di lusso sono invece i Minnesota Timberwolves che sopperiscono al forfait di Anthony Edwards e battono 116-104 i Phoenix Suns con i 32 punti di Julius Randle. Due assenze di lusso complicano invece i piani di Miami e Milwaukee. Senza Bam Adebayo, agli Heat non bastano i 10 punti di Simone Fontecchio e affondano (136-106) contro gli Charlotte Hornets. Con Giannis Antetokounmpo ai box, i Bucks cadono in casa (116-123) contro i Cleveland Cavaliers.
Otto gare disputate nella notte NBA. A prendersi la copertina della giornata è Alex Caruso: la guardia di OKC si rende protagonista di un momento virale nella vittoria contro Orlando, quando stoppa utilizzando la sua scarpa per stoppare il lungo dei Magic Tristan Da Silva. L'infrazione è stata subito notata dagli arbitri, che hanno convalidato il canestro e hanno punito i Thunder con un fallo tecnico, realizzato poi da Banchero. Nelle altre sfide successi per le squadre dei piani alti: Detroit batte Washington grazie alla prestazione di Jalen Duren, Cleveland sconfigge Milwaukee (trascinata da Harden e Mobley), vittorie anche per New York, San Antonio, Charlotte, Minnesota e Denver.
Caruso: galeotta fu quella scarpa
Nella vittoria di OKC su Orlando per 113-108 il protagonista, paradossalmente, non è Shai Gilgeous-Alexander (autore di 40 punti), e nemmeno Chet Holmgren (20 punti e 12 rimbalzi), bensì Alex Caruso. La guardia di origini italiane scivola durante il possesso avversario, ma non si dà per vinto e si rialza, nonostante la scarpa persa. E galeotta fu quella scarpa, perchè Caruso, andando a stoppare il lungo dei Magic Tristan Da Silva, blocca il tiro utilizzando proprio la sua Nike. Gli arbitri se ne accorgono immediatamente e convalidano il canestro a Orlando, punendo i Thunder anche con un fallo tecnico, trasformato da Paolo Banchero. "Non so cosa è successo, è stato tutto improvviso. Se lo avessi saputo non lo avrei fatto perché sono tre punti regalati. Mentre avevo la scarpa in mano mi è balenato in testa di utilizzarla, ma non in maniera maliziosa. È stata una di quelle giocate strane che in NBA accadono una volta ogni dieci anni", queste le parole di Caruso.