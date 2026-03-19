Doncic e LeBron James favolosi: i Lakers battono ancora Houston! Vincono Celtics e Thunder, Denver ko

Gli altri risultati

Denver cade a Memphis 125-118. Nuggets sconfitti nonostante i 29 punti, 14 rimbalzi e 9 assist del solito Nikola Jokic e i 26 punti di Christian Braun. I Grizzlies ritrovano il successo dopo otto partite, con TJ Jerome che sfiora la tripla doppia (21+9+9). Ko inaspettato anche per i Los Angeles Clippers, che si fermano a New Orleans 124-109. Kawhi Leonard porta 25 punti e 8 rimbalzi, Pelicans aggrappati a Saddiq Bey e Tre Murphy, autori di 25 e 23 punti. Minnesota schianta Utah in casa 147-111. Cinque giocatori in doppia cifra per i Timberwolves: guida Ayo Dosunmu con 23 punti e 9 assist. Assente Anthony Edwards, bene Rudy Gobert, 21 punti e 12 rimbalzi, e Julius Randle, 21 punti e 8 assist. Atlanta corsara a Dallas: 135-120 per gli Hawks con Jalen Johnson che realizza una tripla doppia chiudendo con 17 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Bene CJ McCollum con 24 punti e 7 assist. Sponda Mavs, leggermente sottotono Cooper Flagg (17 punti con il 40% dal campo). Toronto domina a Chicago 139-109. RJ Barrett termina con 23 punti, mentre Scottie Barnes e Brandon Ingram ne aggiungono 18. Portland la spunta in casa di Indiana 127-119. MVP Deni Avdija con 32 punti e 11 rimbalzi. Donovan Clingan non è da meno con una doppia doppia da 28 punti e 13 rimbalzi.