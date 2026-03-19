Doncic e LeBron James favolosi: i Lakers battono ancora Houston! Vincono Celtics e Thunder, Denver ko

Nove gare disputate nella notte NBA. I 40 punti di Luka Doncic valgono il successo esterno dei Lakers su Houston. Celtics che battono al TD Garden i Golden State Warriors grazie alle stelle Brown e Tatum. Con la vittoria sui Brooklyn Nets, OKC si aggiudica matematicamente un posto ai Play Off, con un'altra gara da più di 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander, che prolunga il suo record. Battuta d'arresto per i Denver Nuggets di Nikola Jokic, sconfitti dai Memphis Grizzlies. Successi anche per Portland Trail Blazers, Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans e Atlanta Hawks.
Doncic + Lebron: spettacolo Lakers
Settimo successo consecutivo per i Los Angeles Lakers, vittoriosi per 124-116 contro gli Houston Rockets di Kevin Durant. A brillare sono le stelle dei gialloviola: Luka Doncic sfiora la tripla doppia realizzando 40 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, a dargli ma forte ci pensa Lebron James, autore di 30 punti (con un incredibile 13/14 dal campo) e 5 rimbalzi. Tra le fila dei Rockets tutto il quintetto titolare in doppia cifra di punteggio, il migliore in campo è Alperen Sengun con una doppia doppia da 27 punti e 10 assist. Lakers al terzo posto a Ovest e che iniziano a prendere vantaggio dal quarto dei Minnesota Timberwolves: una gara e mezza di distanza tra le due formazioni. Houston che scivola invece al quinto posto in coabitazione con i Denver Nuggets.
I "Jays" abbattono Golden State
Boston Celtics che battono i Golden State Warriors con il risultato di 120-99. Tatum (doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi) e Brown (32 punti) combinano per 56 punti, e tanto basta ai biancoverdi per sconfiggere i californiani. Per i Warriors quattro titolari su cinque in doppia cifra, anche se i migliori sono i panchinari Pat Spencer e Gary Payton II, autori entrambi di 14 punti. Boston che consolida la sua seconda posizione nella Eastern Conference e mantiene a una gara e mezza di distanza i New York Knicks, resta tuttavia ancora considerevole il distacco dai Detroit Pistons primi della classe. Sesto ko nelle ultime sette per i Warriors, sempre orfani di Steph Curry e Jimmy Butler. Le posizioni dall'ottava alla decima sono ancora tutte in divenire, e per fortuna di Golden State, Memphis (undicesima) rimane assai lontana.
OKC batte Brooklyn e vola ai Play Off
I Thunder non sbagliano a Brooklyn e si assicurano matematicamente un posto ai Playoff. OKC vince con il risultato di 121-92, con Shai Gilgeous-Alexander (20 punti e 6 assist) che realizza un'altra prestazione da più di 20 punti e continua ad aumentare la sua striscia da record. Ottima prova anche per Jared McCain con 26 punti in uscita dalla panchina. Per i Nets il migliore in campo è Jalen Wilson con 15 punti e 5 rimbalzi dalla panchina. Thunder quindi sempre più primi nella Western Conference, Brooklyn Nets che invece vengono eliminati dalla corsa alla post season e che ora si concentreranno a "tankare".
Gli altri risultati
Denver cade a Memphis 125-118. Nuggets sconfitti nonostante i 29 punti, 14 rimbalzi e 9 assist del solito Nikola Jokic e i 26 punti di Christian Braun. I Grizzlies ritrovano il successo dopo otto partite, con TJ Jerome che sfiora la tripla doppia (21+9+9). Ko inaspettato anche per i Los Angeles Clippers, che si fermano a New Orleans 124-109. Kawhi Leonard porta 25 punti e 8 rimbalzi, Pelicans aggrappati a Saddiq Bey e Tre Murphy, autori di 25 e 23 punti. Minnesota schianta Utah in casa 147-111. Cinque giocatori in doppia cifra per i Timberwolves: guida Ayo Dosunmu con 23 punti e 9 assist. Assente Anthony Edwards, bene Rudy Gobert, 21 punti e 12 rimbalzi, e Julius Randle, 21 punti e 8 assist. Atlanta corsara a Dallas: 135-120 per gli Hawks con Jalen Johnson che realizza una tripla doppia chiudendo con 17 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Bene CJ McCollum con 24 punti e 7 assist. Sponda Mavs, leggermente sottotono Cooper Flagg (17 punti con il 40% dal campo). Toronto domina a Chicago 139-109. RJ Barrett termina con 23 punti, mentre Scottie Barnes e Brandon Ingram ne aggiungono 18. Portland la spunta in casa di Indiana 127-119. MVP Deni Avdija con 32 punti e 11 rimbalzi. Donovan Clingan non è da meno con una doppia doppia da 28 punti e 13 rimbalzi.
Nove gare disputate nella notte NBA. I 40 punti di Luka Doncic valgono il successo esterno dei Lakers su Houston. Celtics che battono al TD Garden i Golden State Warriors grazie alle stelle Brown e Tatum. Con la vittoria sui Brooklyn Nets, OKC si aggiudica matematicamente un posto ai Play Off, con un'altra gara da più di 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander, che prolunga il suo record. Battuta d'arresto per i Denver Nuggets di Nikola Jokic, sconfitti dai Memphis Grizzlies. Successi anche per Portland Trail Blazers, Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans e Atlanta Hawks.
Doncic + Lebron: spettacolo Lakers
Settimo successo consecutivo per i Los Angeles Lakers, vittoriosi per 124-116 contro gli Houston Rockets di Kevin Durant. A brillare sono le stelle dei gialloviola: Luka Doncic sfiora la tripla doppia realizzando 40 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, a dargli ma forte ci pensa Lebron James, autore di 30 punti (con un incredibile 13/14 dal campo) e 5 rimbalzi. Tra le fila dei Rockets tutto il quintetto titolare in doppia cifra di punteggio, il migliore in campo è Alperen Sengun con una doppia doppia da 27 punti e 10 assist. Lakers al terzo posto a Ovest e che iniziano a prendere vantaggio dal quarto dei Minnesota Timberwolves: una gara e mezza di distanza tra le due formazioni. Houston che scivola invece al quinto posto in coabitazione con i Denver Nuggets.