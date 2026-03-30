Boston ai Play Off con i 32 di Tatum e New York ancora ko. Bene Jokic e Denver

Sono davvero gli ultimi sgoccioli della Regular Season NBA, che terminerà nella notte tra il 12 e il 13 aprile. Chi è certa di partecipare ai Play Off è Boston , che con la vittoria sugli scatenati Charlotte Hornets si aggiudica matematicamente un piazzamento per la Post Season, probabilmente con la seconda posizione della Eastern Conference. Si allontanano dai Celtics i New York Knicks , che perdono nuovamente, questa volta contro i campioni in carica di Oklahoma City . Si avvicinano all'obbiettivo i Denver Nuggets , che vincono in casa contro i Golden State Warriors anche senza la solita tripla doppia di Nikola Jokic . Vittoria anche per gli Houston Rockets di Kevin Durant , che espugnano New Orleans . Bene Clippers , Pacers , Nets , Raptors e Trail Blazers .

Super Tatum: Boston ai Playoff

Con i 32 punti di Jayson Tatum i Boston Celtics sconfiggono per 114-99 allo Spectrum Center i Charlotte Hornets: alla seconda sconfitta consecutiva dopo il filotto di 5 vittorie di fila. Per l'ex Duke sono 12 su 23 dal campo, a cui si aggiungono anche 5 rimbalzi e 8 assist. A dargli una mano ci pensa Payton Pritchard con 28 punti 6 rimbalzi e 6 assist, che parte in quintetto data l'assenza di Jaylen Brown. Per Charlotte quattro titolari su cinque in doppia cifra di punteggio, il migliore è LaMelo Ball nonostante le sue polveri bagnate (3 su 12 da tre). Con questo successo, Boston si assicura matematicamente un posto per i Play Off, probabilmente con il secondo seed. Charlotte rimane salda alla decima posizione della Eastern Conference, in coabitazione con Miami.

Knicks ancora ko: Brunson non basta

Seconda sconfitta consecutiva per i New York Knicks, che vedono allontanarsi la seconda posizione ad Est dei Boston Celtics. La franchigia della Grande Mela perde per 100-111 al Paycom Center contro i campioni in carica, e prima forza della Western Conference, degli Oklahoma City Thunder. A fare la voce grossa è il solito Shai Gilgeous Alexander: autore di 30 punti. Non bastano ai Knicks i 32 punti di Jalen Brunson e nemmeno la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (15 punti e 18 rimbalzi). Complessivamente buona prova di New York, che porta tutto il quintetto titolare in doppia cifra di punteggio.

Jokic manca la tripla doppia, Nuggets comunque vincitori

Sesta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets di Nikola Jokic, che per una volta non realizza la tripla doppia a cui ci ha abituato durante questa stagione. Il centro serbo ci va comunque molto vicino, mettendo a referto 25 punti, 15 rimbalzi e 8 assist nel successo per 116-93 contro i Golden State Warriors. Quattro titolari su cinque in doppia cifra di punteggio per la franchigia del Colorado, in cui spiccano i 20 punti del canadese Jamal Murray. Per i Warriors bene Porzingis e Podziemski: autori entrambi di 23 punti. Denver che si avvicina alla terza posizione nella Western Conference occupata dai Los Angeles Lakers di Doncic e Lebron James, distanti soltanto una gara. Golden State matematicamente ai Play In.

Gli altri risultati

Vittoria per gli Houston Rockets di Kevin Durant, che espugnano la casa dei New Orleans Pelicans con il risultato di 134-102, con l'ex OKC e Warriors autore di 20 punti, a cui dà man forte Alperen Sengun con una doppia doppia da 36 punti e 13 rimbalzi. I Los Angeles Clippers si impongono per 127-113 sul campo dei Milwaukee Bucks, nonostante i 36 punti di Gary Trent Jr per i Bucks. Per i californiani brillano Leonard (20), Collins (22) e Mathurin dalla panchina (28). Gli Indiana Pacers tornano al successo battendo i Miami Heat per 135-118, grazie alla doppia doppia di Pascal Siakam da 30 punti e 11 rimbalzi. Vincono anche i Brooklyn Nets che si impongono sui Sacramento Kings per 116-99. Netto successo anche dei Portland Trail Blazers sugli Washington Wizards per 123-88 e dei Toronto Raptors sugli Orlando Magic per 139-87.