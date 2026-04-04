Doncic ko, infortunio e stagione regolare finita: ansia Lakers, a rischio anche i playoff

Grande preoccupazione per i Lakers: la stella della di Los Angeles, Luka Doncic, salterà il resto della stagione regolare a causa di un infortunio muscolare alla gamba sinistra, mettendo a rischio la sua partecipazione ai playoff che inizieranno tra due settimane. Il playmaker sloveno di 27 anni ha una lesione di secondo grado al bicipite femorale e "salta il resto della stagione regolare", ha annunciato la sua squadra in un comunicato stampa. Doncic aveva interrotto la partita giovedì, contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, dopo una brutta caduta nel terzo quarto e aveva lasciato il campo rassegnato, con la testa affondata nella maglia.