Doncic ko, infortunio e stagione regolare finita: ansia Lakers, a rischio anche i playoff

Grande preoccupazione per i Lakers: la stella della di Los Angeles, Luka Doncic, salterà il resto della stagione regolare a causa di un infortunio muscolare alla gamba sinistra, mettendo a rischio la sua partecipazione ai playoff che inizieranno tra due settimane. Il playmaker sloveno di 27 anni ha una lesione di secondo grado al bicipite femorale e "salta il resto della stagione regolare", ha annunciato la sua squadra in un comunicato stampa. Doncic aveva interrotto la partita giovedì, contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, dopo una brutta caduta nel terzo quarto e aveva lasciato il campo rassegnato, con la testa affondata nella maglia.
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Playoff a rischio
La sua partecipazione ai playoff, che inizieranno il 18 aprile, è "incerta" in questa fase, secondo ESPN. Con la miglior media punti della Nba (33,5), Doncic è stato il trascinatore dei Lakers, che hanno chiuso al terzo posto nella Western Conference (50 vittorie - 27 sconfitte), forti di una striscia di quattro vittorie consecutive prima del suo infortunio e della pesante sconfitta contro Oklahoma. Doncic era un serio pretendente al premio di miglior giocatore della stagione regolare, ma non ha raggiunto il numero minimo di partite richiesto per essere eleggibile