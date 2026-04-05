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Jokic da antologia, anche Wembanyama si inchina: Denver supera San Antonio all'overtime

Il serbo mette a referto 40 punti, il francese si ferma a 34: i Nuggets si aggiudicano la sfida dal sapore di playoff. Fontecchio 20 minuti in campo nel successo di Miami
2 min
Jokic da antologia, anche Wembanyama si inchina: Denver supera San Antonio all'overtime © APS

In una sfida dal sapore di playoff - attesissima per lo scontro tra i due "big men" più forti della Nba, candidati al titolo di Mvp - i Denver Nuggets battono all'overtime i San Antonio Spurs per 136-134. La squadra del Colorado, in svantaggio per tutta la partita, rimonta nell'ultimo minuto e porta al supplementare il match con una schiacciata a 7 secondi dalla fine di Aaron Gordon. Poi, i Nuggets riescono ad allungare in modo decisivo. 

I numeri del match di Jokic e Wembanyama

È Nikola Jokic a prendersi la copertina dell'incontro: il serbo mette a referto 40 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, con tante giocate fondamentali per i suoi nel finale di gara. Victor Wembanyama, invece, si ferma a 34 punti, conditi da 18 rimbalzi e 7 assist.

Detroit si assicura il primo posto a Est. I Pistons battono 116-93 Philadelphia

I Detroit Pistons si sono assicurati il primo posto nella Eastern Conference della Nba con una vittoria per 116-93 sui Philadelphia 76ers. È la prima volta dal 2007 che la franchigia di Motown riesce a raggiungere tale traguardo, che garantisce il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Senza la loro stella Cade Cunningham, fermo per pneumotorace nelle ultime dieci partite, i Pistons hanno conunque ottenuto otto vittorie e solo due sconfitte. "La velocità con cui questo gruppo è progredito è notevole", ha commentato soddisfatto il coch J.B.Bickerstaff. I 76ers, senza Joel Embiid, sono scivolati al sesto posto, ultimo per i playoff, appena dietro ai Toronto Raptors. I Miami Heat, decimi e in lizza per migliorare la loro posizione in vista dei play-in, hanno sconfitto i Washington Wizards per 152-136, con 32 punti di Jaime Jaquez Jr. Simone Fontecchio è stato in campo per circa 20 minuti, partendo titolare, chiudendo con otto punti e quattro assist.

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