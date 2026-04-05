Jokic da antologia, anche Wembanyama si inchina: Denver supera San Antonio all'overtime

I numeri del match di Jokic e Wembanyama

È Nikola Jokic a prendersi la copertina dell'incontro: il serbo mette a referto 40 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, con tante giocate fondamentali per i suoi nel finale di gara. Victor Wembanyama, invece, si ferma a 34 punti, conditi da 18 rimbalzi e 7 assist.

Detroit si assicura il primo posto a Est. I Pistons battono 116-93 Philadelphia

I Detroit Pistons si sono assicurati il primo posto nella Eastern Conference della Nba con una vittoria per 116-93 sui Philadelphia 76ers. È la prima volta dal 2007 che la franchigia di Motown riesce a raggiungere tale traguardo, che garantisce il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Senza la loro stella Cade Cunningham, fermo per pneumotorace nelle ultime dieci partite, i Pistons hanno conunque ottenuto otto vittorie e solo due sconfitte. "La velocità con cui questo gruppo è progredito è notevole", ha commentato soddisfatto il coch J.B.Bickerstaff. I 76ers, senza Joel Embiid, sono scivolati al sesto posto, ultimo per i playoff, appena dietro ai Toronto Raptors. I Miami Heat, decimi e in lizza per migliorare la loro posizione in vista dei play-in, hanno sconfitto i Washington Wizards per 152-136, con 32 punti di Jaime Jaquez Jr. Simone Fontecchio è stato in campo per circa 20 minuti, partendo titolare, chiudendo con otto punti e quattro assist.