LeBron non basta ai Lakers, Flagg show da 45 punti: vince Dallas. Curry rientra in campo ma Warriors ko

Non basta ai Los Angeles Lakers la tripla doppia sfiorata da LeBron James per evitare la sconfitta contro Dallas. Nel successo dei Mavericks, arrivato nella serata di Pasqua della regular season di Nba, c'è la firma di Cooper Flagg, che dopo i 51 punti dell'ultima partita sfodera un'altra grande prestazione da 45 punti, 9 assist e 8 rimbalzi nel match terminato con lo score di 134-128. Per LeBron, che si è caricato sulle spalle i Lakers dopo l'infortunio di Luka Doncic, a fine partita sono 30 punti, 15 assist e 9 rimbalzi. Ci sono nuovamente Jaylen Brown (26 punti) e Jayson Tatum (23 con 13 rimbalzi) dietro al successo dei Celtics sui Toronto Raptors per 115-101. La svolta del match arriva nell'ultimo quarto, quando Boston mette le marce alte, riuscendo a chiudere una partita rimasta in equilibrio nelle tre frazioni precedenti. Non c'è storia tra Oklahoma City Thunder e Utah Jazz. La capolista della Western Conference si impone per 146-111 senza strafare. Shai Gilgeous-Alexander gioca 23 minuti, nei quali riesce a mettere a referto 20 punti, uno in meno di Chet Holmgren. Inutili ai fini del risultato i 34 punti di un ottimo Brice Sensabaugh.