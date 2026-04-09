Jokic come Westbrook! Oklahoma blinda il primo posto: torna a vincere San Antonio. Bene Cleveland

Ultima settimana di Regular Season in NBA: sette le gare disputate nella notte. Nikola Jokic mette a segno l'ennesima tripla doppia della sua stagione - sono ben 34 - nella vittoria dei Denver Nuggets sui Memphis Grizzlies. Gli Oklahoma City Thunder vincono in casa dei Los Angeles Clippers e si allontanano dai pericolosissimi San Antonio Spurs per la vetta della Western Conference. Texani che vincono anch'essi contro i Portland Trail Blazers, seppur privi di Victor Wembanyama fuori per infortunio. Chi torna bene in campo invece è Cade Cunningham: che guida i suoi Detroit Pistons alla vittoria sui Milwaukee Bucks. Successi anche per Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Phoenix Suns.
Jokic leggendario: Memphis ko
Nikola Jokic pareggia il record di Russel Westbrook per il numero di triple doppie in una stagione. Per onor di cronaca, il centro serbo ha raggiunto l'oggi giocatore dei Sacramento Kings per il numero messo a segno durante la stagione 2017-18 (34) e non quello che è ancora oggi il record dell'intera NBA (42) realizzato durante la stagione 2016-17. Jokic (14 punti, 16 rimbalzi e 10 assist) ha guidato i suoi Nuggets al successo su Memphis per 136-119. Per Denver il leader di punteggio è Jamal Murray, con 26 punti. Tra le fila dei Grizzlies invece spicca Cedric Coward: autore di 27 punti. Per la franchigia del Colorado il terzo posto ad Ovest ora appare più sicuro.
Thunder sempre più primi
Gli Oklahoma City Thunder chiudono la Regular Season al primo posto della Western Conference per la terza stagione consecutiva. Il traguardo matematico è arrivato al termine della vittoria per 128-110 sui Los Angeles Clippers, la sesta consecutiva e la diciannovesima nelle ultime venti partite. Shai Gilgeous-Alexander realizza 20 punti e 11 assist, mentre Chet Holmgren mette a referto 30 punti con 14 rimbalzi. Sono tre le gare che separano i Thunder dal secondo posto dei San Antonio Spurs, anche loro protagonisti di una serie di successi importanti. Clippers certi della partecipazione ai Play In, resta da vedere se con l'ottavo o il nono posto.
Cleveland-Atlanta: assaggio di Play Off
In un confronto che sa già quasi di Post Season ad Est, i Cleveland Cavaliers battono gli Atlanta Hawks per 122-116. Protagonisti Donovan Mitchell con 31 punti (la sua 200esima partita di regular season sopra quota 20 con la casacca dei Cavs) ed Evan Mobley, che ne aggiunge 22 ed eguaglia il suo record personale di 19 rimbalzi. Per Atlanta non basta aver portato tutto il quintetto titolare in doppia cifra, tra cui spiccano le prove di Nickeil Alexander-Walker (25 punti) e Jonathan Kuminga in uscita dalla panchina (24 punti). Cleveland che in queste ultime gare si giocherà la terza posizione ad Est con i New York Knicks. Atlanta non ancora matematicamente certa dei Play Off, Orlando resta in scia.
Gli altri risultati
San Antonio Spurs secondi in classifica ad Ovest dopo aver vinto 17 delle ultime 19 gare. L'ultima è arrivata tra le mura amiche contro i Portland Trail Blazers, battuti 112-101. Con Victor Wembanyama e Stephon Castle fuori per infortunio (entrambi recuperabili per la partita casalinga di venerdì contro Dallas), è De'Aaron Fox a vestire i panni del trascinatore con 25 punti. Ritorno in bello stile dall'infortunio per Cade Cunningham, che mette a referto 13 punti e 10 assist nella vittoria per 137-111 sui Milwaukee Bucks dei Detroit Pistons, che inseguono quota 60 vittorie, un traguardo che manca dalla stagione 2005-06. Sorridono anche gli Orlando Magic, che battono i Minnesota Timberwolves per 132-120 e trovano la quarta vittoria consecutiva. Successo per i Phoenix Suns che si impongono per 112-107 sui Dallas Mavericks.
Ultima settimana di Regular Season in NBA: sette le gare disputate nella notte. Nikola Jokic mette a segno l'ennesima tripla doppia della sua stagione - sono ben 34 - nella vittoria dei Denver Nuggets sui Memphis Grizzlies. Gli Oklahoma City Thunder vincono in casa dei Los Angeles Clippers e si allontanano dai pericolosissimi San Antonio Spurs per la vetta della Western Conference. Texani che vincono anch'essi contro i Portland Trail Blazers, seppur privi di Victor Wembanyama fuori per infortunio. Chi torna bene in campo invece è Cade Cunningham: che guida i suoi Detroit Pistons alla vittoria sui Milwaukee Bucks. Successi anche per Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Phoenix Suns.
Jokic leggendario: Memphis ko
Nikola Jokic pareggia il record di Russel Westbrook per il numero di triple doppie in una stagione. Per onor di cronaca, il centro serbo ha raggiunto l'oggi giocatore dei Sacramento Kings per il numero messo a segno durante la stagione 2017-18 (34) e non quello che è ancora oggi il record dell'intera NBA (42) realizzato durante la stagione 2016-17. Jokic (14 punti, 16 rimbalzi e 10 assist) ha guidato i suoi Nuggets al successo su Memphis per 136-119. Per Denver il leader di punteggio è Jamal Murray, con 26 punti. Tra le fila dei Grizzlies invece spicca Cedric Coward: autore di 27 punti. Per la franchigia del Colorado il terzo posto ad Ovest ora appare più sicuro.