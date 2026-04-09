Jokic come Westbrook! Oklahoma blinda il primo posto: torna a vincere San Antonio. Bene Cleveland

Ultima settimana di Regular Season in NBA : sette le gare disputate nella notte. Nikola Jokic mette a segno l'ennesima tripla doppia della sua stagione - sono ben 34 - nella vittoria dei Denver Nuggets sui Memphis Grizzlies . Gli Oklahoma City Thunder vincono in casa dei Los Angeles Clippers e si allontanano dai pericolosissimi San Antonio Spurs per la vetta della Western Conference. Texani che vincono anch'essi contro i Portland Trail Blazers , seppur privi di Victor Wembanyama fuori per infortunio. Chi torna bene in campo invece è Cade Cunningham : che guida i suoi Detroit Pistons alla vittoria sui Milwaukee Bucks . Successi anche per Cleveland Cavaliers , Orlando Magic e Phoenix Suns .

Jokic leggendario: Memphis ko

Nikola Jokic pareggia il record di Russel Westbrook per il numero di triple doppie in una stagione. Per onor di cronaca, il centro serbo ha raggiunto l'oggi giocatore dei Sacramento Kings per il numero messo a segno durante la stagione 2017-18 (34) e non quello che è ancora oggi il record dell'intera NBA (42) realizzato durante la stagione 2016-17. Jokic (14 punti, 16 rimbalzi e 10 assist) ha guidato i suoi Nuggets al successo su Memphis per 136-119. Per Denver il leader di punteggio è Jamal Murray, con 26 punti. Tra le fila dei Grizzlies invece spicca Cedric Coward: autore di 27 punti. Per la franchigia del Colorado il terzo posto ad Ovest ora appare più sicuro.