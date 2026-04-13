Nba, inizia la post season: playoff e play-in, ecco tutti gli accoppiamenti

Questa notte è terminata la regular season NBA, con i Detroit Pistons e gli Oklahoma City Thunder che hanno chiuso in testa le rispettive conference e di conseguenza anche le loro Division . I Boston Celtics si sono invece assicurati l' Atlantic Division piazzandosi davanti ai New York Knicks , mentre sempre ad Est la Southeastern è andata agli Atlanta Hawks . A Ovest i Los Angeles Lakers hanno conquistato la Pacific Division , mentre i San Antonio Spurs la Southwestern . A questo punto resta solo da sapere come saranno gli accoppiamenti per i playoff, che comincieranno il 18 di aprile, a seguito del mini-torneo play-in, in programma il 15 aprile.

Play-in: gli accoppiamenti

Nel torneo di qualificazione per gli ultimi quattro posti valevoli per i playoff, si partirà subito forte con Golden State Warriors (9)-Los Angeles Clippers (10) al primo turno ad Ovest, con la vincitrice di questa sfida che sfiderà al secondo turno la perdente fra l'altro accoppiamento sempre in Western Conference: Phoenix Suns (7)-Portland Trail Blazers (8), dove chi vince fra le due otterrà direttamente l'accesso ai playoff affrontando la seconda classificata dell'Ovest. A Est la sfida del primo turno prevede la sfida fra i giovani terribili degli Charlotte Hornets (9) e i Miami Heat (10) dell'azzurro Simone Fontecchio, chi vince sfiderà la perdente tra Philadelphia 76ers (7) e Orlando Magic (8). Anche in questo caso la vincitrice tra settima e ottava forza ad Est affronterà la seconda classificata della Conference: i Boston Celtics.

Playoff: il cammino verso il titolo

In attesa di sapere chi uscirà dal torneo play-in, abbiamo già alcuni accoppiamenti definiti per i playoff. Ad Ovest la testa di serie - e campione in carica - Oklahoma affronterà al primo turno la vincitrice tra la nona e la decima classificata e la perdente fra la settima e l'ottava, mentre i San Antonio Spurs sfideranno direttamente la vincitrice tra la settima e l'ottava del primo turno play-in. Stesso copione ovviamente ad Est, con i Detroit Pistons testa di serie e i Boston Celtics secondi. Abbiamo anche degli accoppiamenti già definiti: nella Western Conference troviamo i Denver Nuggets (3) di Jokic contro i Minnesota Timberwolves (6) di Edwards, l'altra sfida è quella tra Los Angeles Lakers (4) e Houston Rockets (5). Ad Est abbiamo invece New York Knicks (3) contro Atlanta Hawks (6), nell'altra gara troviamo Cleveland Cavaliers (4) contro Toronto Raptors (5): tornati ai Playoff dopo 3 anni di assenza.