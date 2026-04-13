Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nba, inizia la post season: playoff e play-in, ecco tutti gli accoppiamenti

Terminata la fase di campionato, il gioco si fa duro. Tutte le combinazioni per la corsa al Larry O'Brien Trophy
3 min

Questa notte è terminata la regular season NBA, con i Detroit Pistons e gli Oklahoma City Thunder che hanno chiuso in testa le rispettive conference e di conseguenza anche le loro Division. I Boston Celtics si sono invece assicurati l'Atlantic Division piazzandosi davanti ai New York Knicks, mentre sempre ad Est la Southeastern è andata agli Atlanta Hawks. A Ovest i Los Angeles Lakers hanno conquistato la Pacific Division, mentre i San Antonio Spurs la Southwestern. A questo punto resta solo da sapere come saranno gli accoppiamenti per i playoff, che comincieranno il 18 di aprile, a seguito del mini-torneo play-in, in programma il 15 aprile. 

Play-in: gli accoppiamenti

Nel torneo di qualificazione per gli ultimi quattro posti valevoli per i playoff, si partirà subito forte con Golden State Warriors (9)-Los Angeles Clippers (10) al primo turno ad Ovest, con la vincitrice di questa sfida che sfiderà al secondo turno la perdente fra l'altro accoppiamento sempre in Western Conference: Phoenix Suns (7)-Portland Trail Blazers (8), dove chi vince fra le due otterrà direttamente l'accesso ai playoff affrontando la seconda classificata dell'Ovest. A Est la sfida del primo turno prevede la sfida fra i giovani terribili degli Charlotte Hornets (9) e i Miami Heat (10) dell'azzurro Simone Fontecchio, chi vince sfiderà la perdente tra Philadelphia 76ers (7) e Orlando Magic (8). Anche in questo caso la vincitrice tra settima e ottava forza ad Est affronterà la seconda classificata della Conference: i Boston Celtics.

Playoff: il cammino verso il titolo

In attesa di sapere chi uscirà dal torneo play-in, abbiamo già alcuni accoppiamenti definiti per i playoff. Ad Ovest la testa di serie - e campione in carica - Oklahoma affronterà al primo turno la vincitrice tra la nona e la decima classificata e la perdente fra la settima e l'ottava, mentre i San Antonio Spurs sfideranno direttamente la vincitrice tra la settima e l'ottava del primo turno play-in. Stesso copione ovviamente ad Est, con i Detroit Pistons testa di serie e i Boston Celtics secondi. Abbiamo anche degli accoppiamenti già definiti: nella Western Conference troviamo i Denver Nuggets (3) di Jokic contro i Minnesota Timberwolves (6) di Edwards, l'altra sfida è quella tra Los Angeles Lakers (4) e Houston Rockets (5). Ad Est abbiamo invece New York Knicks (3) contro Atlanta Hawks (6), nell'altra gara troviamo Cleveland Cavaliers (4) contro Toronto Raptors (5): tornati ai Playoff dopo 3 anni di assenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS