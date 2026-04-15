I primi verdetti dei play-in: Avdija stellare porta Portland ai playoff, Fontecchio eliminato

È iniziata ufficialmente la post season NBA con la sfida tra la nona e la decima classificata della Eastern Conference e quella tra la settima e l'ottava dell'Ovest. A passare direttamente ai playoff sono i Portland Trail Blazers , che in qualità del loro settimo posto nella Regular Season e la vittoria contro Phoenix , andranno a sfidare i San Antonio Spurs secondi classificati dell'Ovest al primo turno. Termina invece qua l'avventura dei Miami Heat dell'azzurro Simone Fontecchio , sconfitti dagli Hornets e quindi eliminati dalla post season poichè decimi classificati ad Est durante la Regular Season , per Charlotte la vittoria non significa l'accesso ai playoff: al prossimo turno la franchigia del North Carolina sfiderà la perdente della sfida tra Philadelphia 76ers e Orlando Magic .

Avidja mostruoso: Portland c'é

Comincia con 41 punti, 12 assist e 7 rimbalzi a referto l'avventura in post season di Deni Avdija, che conduce alla vittoria per per 114-110 i suoi Portland Trail Blazers ai danni dei Phoenix Suns. L'israeliano viene aiutato anche dai 21 punti del veterano Jrue Holiday - vincitore di due titoli NBA con i Milwaukee Bucks nel 2021 e con i Boston Celtics nel 2024 - preso dai Blazers proprio per occasioni come queste. Ottimo anche l'apporto di Jerami Grant dalla panchina: autore di 16 punti con il 50% da oltre l'arco. A Phoenix non bastano invece i 35 punti di Jalen Green e i 22 di Devin Booker. Portland torna quindi ai playoff per la prima volta dal 2021 e affronterà ora i San Antonio Spurs, mentre i Suns dovranno vedersela con la vincente di Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: rispettivamente la nona e la decima classificate della Western Conference.

Charlotte al photofinish

Non bastano i quattro quarti regolamentari per decretare la vincitrice fra Charlotte e Miami: a imporsi sono infatti gli Hornets dopo un overtime con il risultato di 127-126. Charlotte guidata dalla doppia doppia di LaMelo Ball da 30 punti e 10 rimbalzi e dalla quasi doppia doppia da 28 punti di Miles Bridges, mentre a Miami non bastano i 28 punti di Davion Mitchell, i 27 di Andrew Wiggins e i 23 di Tyler Herro, con Simone Fontecchio in campo appena 6 minuti ma senza segnare punti. Charlotte attende ora la perdente della sfida tra Philadelphia 76ers ed Orlando Magic (settima e ottava classificata della Eastern Conference) per affrontare poi i Detroit Pistons al primo turno playoff, stagione finita invece per la franchigia della Florida.