Playoff NBA al via: brillano Lakers e Nuggets, LeBron-Jokic show! Cavs e Knicks battono Raptors e Hawks  

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Fattore campo difeso nelle prime gare 1 dei Playoffs Nba 2026. Ad aprire le danze sono stati i Cleveland Cavaliers che hanno battuto agevolmente i Toronto Raptors 126-113 grazie ai 32 punti di Donovan Mitchell. Restando ad East buona la prima anche dei New York Knicks che al Madison Square Garden piegano Atlanta 113-102 trascinati dalla coppia Brunson-Towns (28 e 25 punti).

A Denver il duo Jokic-Murray sale in cattedra per piegare alla distanza i Minnesota Timberwolves : 30 punti per la guardia canadese e, ovviamente, tripla doppia per il lungo serbo da 23 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Infine nbo Doncic, no Reaves ma i Lakers vincono G1 contro Houston (priva di Durant) per 107-98 nel segno di Luke Kennard e del suo career-high nei Playoffs da 27 punti (con 5/5 da 3) oltre alla doppia doppia di LeBron James da 19 punti e 13 assist.