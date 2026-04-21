Boston domina Philadelphia. Detroit cade a sorpresa contro Orlando. Vincono facile Oklahoma e San Antonio

Con i risultati di questa notte si è chiuso il primo turno dei playoff NBA. Boston Celtics che asfaltano i Philadelphia 76ers al TD Garden grazie ai 51 punti combinati di Tatum e Brown. San Antonio Spurs che fanno la voce grossa contro i Portland Trail Blazers con i 35 punti di uno scatenato Victor Wembanyama. Gli Oklahoma City Thunder spazzano via i Phoenix Suns nonostante i 23 punti di Devin Booker. Shai Gilgeous-Alexander invece ne mette a segno 25. La sopresa di giornata è la sconfitta in casa dei Detroit Pistons, nonostante i 39 punti di Cade Cunningham, sconfitti dagli Orlando Magic di Paolo Banchero: score leader dei suoi con 23 punti.
I Celtics distruggono Philadelphia
Gara senza storia quella del TD Garden fra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, conclusasi con la roboante vittoria dei padroni di casa per 123-91. Per i biancoverdi la gara si mette subito in discesa grazie al primo quarto, in cui la squadra di coach Mazzulla rifila agli avversari uno spaventoso 33-18 di parziale. I Sixers non riusciranno mai a ribaltare l'inerzia della sfida, specialmente per la chirurgia da tre punti dei Celtics, che chiuderanno la sfida con il 36% di percentuale da oltre l'arco. Boston che porta tutto il quintetto titolare in doppia cifra, tra cui spiccano le prestazioni dei "Jays": 25 punti per Tatum, 26 più 11 rimbalzi per Brown con il 100% di percentuale da tre. A nulla servono i 21 punti di Tyrese Maxey. Gara 2 si disputerà nuovamente al TD Garden, se Philadelphia vuole portare almeno una gara a casa ed evitare lo sweep, servirà ben altro approccio.
Orlando espugna Detroit
La sorpresa della notte è senza dubbio il successo in esterna degli Orlando Magic alla Little Caesars Arena di Detroit. I Pistons cadono in casa per 101-112, riuscendo a chiudere con maggior punteggio solamente un quarto su quattro. Orlando parte bene chiudendo la prima frazione con un +8 di parziale, mantenendo il vantaggio per tutto il resto della partita. Il migliore in campo per i Magic è Paolo Banchero, che sfiora la doppia doppia con 23 punti e 9 rimbalzi. Complessivamente è tutta Orlando a girare, con l'intero quintetto titolare in doppia cifra. Per i Pistons Cade Cunningham fa gli straordinari con 39 punti, ma ciò non basta ad evitare la sconfitta. Continua quindi la maledizione di Detroit, che subisce l’undicesima sconfitta consecutiva in casa ai playoff: non vincendo davanti al proprio pubblico dal lontano 2008.
OKC e Spurs sul velluto
Vittorie senza troppi patemi per Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. I primi vincono agilmente contro i Phoenix Suns per 119-84, chiudendo i giochi di fatto già nel primo quarto, quando rifilano un +15 di parziale agli avversari, mantenendo poi l'enorme vantaggio creato per tutto il resto della gara. Per OKC a brillare è Shai Gilgeous-Alexander con 25 punti, aiutato da Jalen Williams con 22. Il migliore per i Suns è invece Devin Booker con 23 punti. Tutto facile anche per gli Spurs di uno scatenato Victor Wembanyama. Il francese mette a segno 35 punti nella vittoria per 111-98 sui Portland Trail Blazers, tra le cui fila l'unico a provare a opporre davvero resistenza è l'israeliano Deni Avidija, con una doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi.
Con i risultati di questa notte si è chiuso il primo turno dei playoff NBA. Boston Celtics che asfaltano i Philadelphia 76ers al TD Garden grazie ai 51 punti combinati di Tatum e Brown. San Antonio Spurs che fanno la voce grossa contro i Portland Trail Blazers con i 35 punti di uno scatenato Victor Wembanyama. Gli Oklahoma City Thunder spazzano via i Phoenix Suns nonostante i 23 punti di Devin Booker. Shai Gilgeous-Alexander invece ne mette a segno 25. La sopresa di giornata è la sconfitta in casa dei Detroit Pistons, nonostante i 39 punti di Cade Cunningham, sconfitti dagli Orlando Magic di Paolo Banchero: score leader dei suoi con 23 punti.
I Celtics distruggono Philadelphia
Gara senza storia quella del TD Garden fra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, conclusasi con la roboante vittoria dei padroni di casa per 123-91. Per i biancoverdi la gara si mette subito in discesa grazie al primo quarto, in cui la squadra di coach Mazzulla rifila agli avversari uno spaventoso 33-18 di parziale. I Sixers non riusciranno mai a ribaltare l'inerzia della sfida, specialmente per la chirurgia da tre punti dei Celtics, che chiuderanno la sfida con il 36% di percentuale da oltre l'arco. Boston che porta tutto il quintetto titolare in doppia cifra, tra cui spiccano le prestazioni dei "Jays": 25 punti per Tatum, 26 più 11 rimbalzi per Brown con il 100% di percentuale da tre. A nulla servono i 21 punti di Tyrese Maxey. Gara 2 si disputerà nuovamente al TD Garden, se Philadelphia vuole portare almeno una gara a casa ed evitare lo sweep, servirà ben altro approccio.