Boston domina Philadelphia. Detroit cade a sorpresa contro Orlando. Vincono facile Oklahoma e San Antonio

La sorpresa della notte è senza dubbio il successo in esterna degli Orlando Magic alla Little Caesars Arena di Detroit. I Pistons cadono in casa per 101-112, riuscendo a chiudere con maggior punteggio solamente un quarto su quattro. Orlando parte bene chiudendo la prima frazione con un +8 di parziale, mantenendo il vantaggio per tutto il resto della partita. Il migliore in campo per i Magic è Paolo Banchero , che sfiora la doppia doppia con 23 punti e 9 rimbalzi. Complessivamente è tutta Orlando a girare, con l'intero quintetto titolare in doppia cifra. Per i Pistons Cade Cunningham fa gli straordinari con 39 punti, ma ciò non basta ad evitare la sconfitta. Continua quindi la maledizione di Detroit , che subisce l’undicesima sconfitta consecutiva in casa ai playoff: non vincendo davanti al proprio pubblico dal lontano 2008.

OKC e Spurs sul velluto

Vittorie senza troppi patemi per Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. I primi vincono agilmente contro i Phoenix Suns per 119-84, chiudendo i giochi di fatto già nel primo quarto, quando rifilano un +15 di parziale agli avversari, mantenendo poi l'enorme vantaggio creato per tutto il resto della gara. Per OKC a brillare è Shai Gilgeous-Alexander con 25 punti, aiutato da Jalen Williams con 22. Il migliore per i Suns è invece Devin Booker con 23 punti. Tutto facile anche per gli Spurs di uno scatenato Victor Wembanyama. Il francese mette a segno 35 punti nella vittoria per 111-98 sui Portland Trail Blazers, tra le cui fila l'unico a provare a opporre davvero resistenza è l'israeliano Deni Avidija, con una doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi.