Attimi di paura per Wembanyama. Lebron porta i Lakers sul 2-0, cade Boston

Attimi di paura per Victor Wembanyama - stella dei San Antonio Spurs - nella sfida contro i Portland Trail Blazers . Il francese attacca il ferro, a marcarlo è Jrue Holiday , abile nel togliersi al momento giusto sul tentativo di penetrazione del centro che cade male picchiando la faccia sul parquet. Il numero 1 si rialza a fatica, va negli spogliatoi e non riesce più a rientrare. Senza il suo leader i San Antonio Spurs capitolano contro Portland , che porta la serie sull'1-1. Stesso risultato tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics , con i primi che si vendicano della batosta subita all'andata e riportano la serie in parità e soprattutto ora giocheranno in casa. Esito diverso tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets , con i gialloviola che vengono trascinati da Lebron James e vanno sul 2-0. Ora la sfida si sposta in Texas.

Wembanyama si fa male e ora rischia gara 3

Portland espugna il Frost Bank Center di San Antonio con il risultato di 106-103, chiudendo una sfida fatta di continui sorpassi nell'ultimo quarto. A prendersi la copertina tra le fila dei Blazers è Scoot Henderson: autore di 31 punti. Senza il loro migliore giocatore, gli Spurs faticano nonostante la doppia doppia di Devin Vassell e la doppia cifra di punteggio da parte di De'Aaron Fox e Stephon Castle. Per San Antonio, oltre il danno arriva anche la beffa: con la brutta caduta di Victor Wembanyama che mette anche in dubbio la sua presenza per gara 3, proprio quando la sfida di sposterà in Oregon. Il protocollo della NBA per infortuni alla testa prevede ora uno stop obbligatorio di 48 ore per il centro francese, che per tornare a giocare dovrà dimostrare di non avere alcun sintomo residuo di quella che potrebbe essere una commozione cerebrale.

Un Lebron d'annata porta i Lakers sul 2-0

I Los Angeles Lakers si portano sul doppio vantaggio nella serie contro gli Houston Rockets, grazie alla vittoria per 101-94 tra le mura amiche della Crypto.com Arena. Decisivo un Lebron James in formato tempi d'oro: autore di 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Oltre al "Re", ottime prestazioni anche da parte di Marcus Smart e Luke Kennard: rispettivamente con 25 e 23 punti a referto. Non bastano ad evitare la sconfitta per Houston i 23 punti di Kevin Durant e la doppia doppia di Alpered Sengun da 20 punti e 11 rimbalzi. Ora la serie si sposterà dalla California al Texas, dove ai Rockets servirà ben altro per impensierire questi Los Angeles Lakers, forti anche del 2-0 nella serie.

Sorpresa a Boston: a vincere sono i Sixers

La sorpresa della notte arriva dal TD Garden di Boston, dove i Sixers, sconfitti nettamente in gara 1, vincono per 111-97. Philadelphia prende in mano la partita nel secondo quarto, ma si fanno rimontare dai Celtics, che tornano ad un solo possesso di distanza ad inizio dell'ultimo quarto. Sembra la premessa ad una vittoria in rimonta dei padroni di casa, ma Philadelphia risponde con un micidiale parziale di 11-0 che di fatto chiude gara 2 con anticipo e si gode la conferma sul palcoscenico più importante della sua giovane stella: VJ Edgecombe, autore di una doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi. Per i Celtics, a nulla servono i 36 punti di Jaylen Brown.