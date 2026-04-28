Oklahoma chiude i giochi! Jokic evita l'eliminazione a Denver. Detroit perde di nuovo e ora rischia

Non c'è mai stata storia nella serie fra Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns . La squadra di Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso i giochi con quello che in gergo viene chiamato "sweep" (che potrebbe essere tradotto con "cappotto"), vincendo tutte le gare disponibili e quindi potendo approfittare di un numero maggiore di turni di riposo in vista della prossima serie. Accorciano la distanza i Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves . A portare la sfida sul 2-3 ci pensa il solito Nikola Jokic , grazie all'ennesima tripla doppia della sua stagione. Altra battuta d'arresto per i Detroit Pistons , lontani parenti della squadra vista in Regular Season , contro gli Orlando Magic , che ora si portano sul 3-1 e possono chiudere una serie in cui non erano affatto favoriti.

OKC-Phoenix si chiude con un 4-0

Oklahoma vince anche Gara 4 e vola al secondo turno dei playoff. Decisivo il successo per 131-122 in casa dei Phoenix Suns. A guidare i Thunder alla vittoria è la stella della squadra Shai Gilgeous-Alexander: autore di 31 punti e 8 assit con oltre il 50% di percentuale dal campo. A dargli man forte è il resto del quintetto titolare, con Hartenstein, Holmgren e Mitchell tutti in doppia cifra. Ottima prova anche di Alex Caruso in uscita dalla panchina con 14 punti a referto. Anche Phoenix porta quattro titolari su cinque in doppia cifra ma non basta. Spiccano le prove di Devin Booker (24 punti, 6 rimbalzi e 6 assist) e Dillon Brooks (23 punti). Ora per OKC al secondo turno ci sarà la vincente della sfida tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, in cui i californiani sono avanti 3-1.