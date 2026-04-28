Oklahoma chiude i giochi! Jokic evita l'eliminazione a Denver. Detroit perde di nuovo e ora rischia

Non c'è mai stata storia nella serie fra Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. La squadra di Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso i giochi con quello che in gergo viene chiamato "sweep" (che potrebbe essere tradotto con "cappotto"), vincendo tutte le gare disponibili e quindi potendo approfittare di un numero maggiore di turni di riposo in vista della prossima serie. Accorciano la distanza i Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves. A portare la sfida sul 2-3 ci pensa il solito Nikola Jokic, grazie all'ennesima tripla doppia della sua stagione. Altra battuta d'arresto per i Detroit Pistons, lontani parenti della squadra vista in Regular Season, contro gli Orlando Magic, che ora si portano sul 3-1 e possono chiudere una serie in cui non erano affatto favoriti.
OKC-Phoenix si chiude con un 4-0
Oklahoma vince anche Gara 4 e vola al secondo turno dei playoff. Decisivo il successo per 131-122 in casa dei Phoenix Suns. A guidare i Thunder alla vittoria è la stella della squadra Shai Gilgeous-Alexander: autore di 31 punti e 8 assit con oltre il 50% di percentuale dal campo. A dargli man forte è il resto del quintetto titolare, con Hartenstein, Holmgren e Mitchell tutti in doppia cifra. Ottima prova anche di Alex Caruso in uscita dalla panchina con 14 punti a referto. Anche Phoenix porta quattro titolari su cinque in doppia cifra ma non basta. Spiccano le prove di Devin Booker (24 punti, 6 rimbalzi e 6 assist) e Dillon Brooks (23 punti). Ora per OKC al secondo turno ci sarà la vincente della sfida tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, in cui i californiani sono avanti 3-1.
Jokic evita l'eliminazione
Ha la firma del centro serbo il riavvicinamento dei Denver Nuggets nella serie contro i Minnesota Timberwolves. La vittoria per 125-113 tra le mura amiche, porta la franchigia del Colorado sul 2-3. A indirizzare la gara in favore dei padroni di casa ci pensa l'ennesima tripla doppia messa a segno da Nikola Jokic (27 punti, 12 rimbalzi e 16 assist). Oltre al serbo, è tutto il quintetto titolare di Denver a girare, con Murray, Johnson e Jones tutti a superare i 10 punti. Per dei Minnesota Timberwolves privi della loro stella Anthony Edwards (uscito nel secondo quarto di Gara 4 e alle prese con un infortunio da iperestensione al ginocchio sinistro), a provarci è Julius Randle, che sfiora la doppia doppia con 27 punti e 9 rimbalzi a referto. Minnesota ha sempre il matchpoint da giocarsi per chiudere la serie e avanzare al prossimo turno.
Detroit cade ancora: adesso rischia
Altra sconfitta per i Detroit Pistons, che una volta approdati ai playoff sembrano essersi sciolti come neve al sole. Orlando che vince 94-88 in Florida e porta la serie sul 3-1. Magic che, eccezion fatta per il primo quarto in cui subisce un -1, porta a casa tutti i parziali dei restanti quarti. Anche qua quattro titolari in doppia cifra di punteggio, tra cui spiccano le prove di Desmond Bane (22 punti), Wendell Carter Jr. (doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi) e Paolo Banchero (18 punti e 8 rimbalzi). Tra le fila dei Pistons l'ultimo a mollare è sempre Cade Cunningham: autore di 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, che non servono però ai suoi a evitare la sconfitta. Ora la serie tornerà a Detroit, dove la squadra di casa sarà obbligata a vincere per evitare una clamorosa eliminazione al primo turno.
Il recap dei playoff
Nelle altre sfide disputate il giorno prima, i Boston Celtics vincono nuovamente in casa dei Philadelphia 76ers per 128-96 e portano la serie sul 3-1 grazie a un Jayson Tatum tirato a lucido da 30 punti, 7 rimbalzi e 11 assit. Anche San Antonio vince (114-93) e va sul 3-1 contro i Portland Trail Blazers, con i 55 punti combinati di Victor Wembanyama (27) e De'Aaron Fox (28). Los Angeles che perde ma si tiene avanti di due lunghezze nella serie contro gli Houston Rockets, vittoriosi per 115-96 fra le mura amiche del Toyota Center. Texani che portano tutto il quintetto titolare in doppia cifra e provano quindi a riaprire una serie fino a qui senza storia. Parità fra New York Knicks e Atlanta Hawks e fra Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors: entrambe le sfide sono sul 2-2.
Non c'è mai stata storia nella serie fra Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. La squadra di Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso i giochi con quello che in gergo viene chiamato "sweep" (che potrebbe essere tradotto con "cappotto"), vincendo tutte le gare disponibili e quindi potendo approfittare di un numero maggiore di turni di riposo in vista della prossima serie. Accorciano la distanza i Denver Nuggets contro i Minnesota Timberwolves. A portare la sfida sul 2-3 ci pensa il solito Nikola Jokic, grazie all'ennesima tripla doppia della sua stagione. Altra battuta d'arresto per i Detroit Pistons, lontani parenti della squadra vista in Regular Season, contro gli Orlando Magic, che ora si portano sul 3-1 e possono chiudere una serie in cui non erano affatto favoriti.
OKC-Phoenix si chiude con un 4-0
Oklahoma vince anche Gara 4 e vola al secondo turno dei playoff. Decisivo il successo per 131-122 in casa dei Phoenix Suns. A guidare i Thunder alla vittoria è la stella della squadra Shai Gilgeous-Alexander: autore di 31 punti e 8 assit con oltre il 50% di percentuale dal campo. A dargli man forte è il resto del quintetto titolare, con Hartenstein, Holmgren e Mitchell tutti in doppia cifra. Ottima prova anche di Alex Caruso in uscita dalla panchina con 14 punti a referto. Anche Phoenix porta quattro titolari su cinque in doppia cifra ma non basta. Spiccano le prove di Devin Booker (24 punti, 6 rimbalzi e 6 assist) e Dillon Brooks (23 punti). Ora per OKC al secondo turno ci sarà la vincente della sfida tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, in cui i californiani sono avanti 3-1.