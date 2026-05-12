NBA in lutto, morto Brandon Clarke: l'ala dei Memphis aveva 29 anni

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Il basket Usa è in lutto per la drammatica scomparsa del 29enne Brandon Clarke, ala dei Memphis Grizzlies. E' stata la stessa franchigia del Tennessee a dare l'annuncio del decesso, senza fornire dettagli sulla causa della morte di Clarke, "un compagno di squadra eccezionale e una persona ancora migliore, il cui impatto sul team e sulla comunità di non sarà dimenticato". Anche il commissioner della Nba, Adam Silver, ha espresso il dispiacere della Lega. Clarke è stato la 21/a scelta assoluta nel draft NBA del 2019 conquistando il riconoscimento di "Rookie Of The Year". Nel 2022 ha firmato un quadriennale da 50 milioni di dollari con i Grizzlies ma nelle ultime stagioni ha dovuto affrontare diversi infortuni: solo sei partite nel 2023-24 e, dopo averne giocate 64 nel 2024-25, solo due partite in questa a causa di problemi fisici. L'1 aprile era stato arrestato in Arkansas per possesso di sostanze stupefacenti, un antidolorifico a base di erbe la cui detenzione è invece legale nel Tennessee, e rilasciato su cauzione il giorno dopo.
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