Castle regala la finale a San Antonio e raggiunge Oklahoma! Detroit porta Cleveland a gara 7

Due gare decisive si sono disputate questa notte in Nba . In Western Conference sono i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama a raggiungere gli Oklahoma City Thunder di Shai Gilgeous-Alexander in finale avendo eliminato i Minnesota Timberwolves , grazie a uno Stephon Castle che si è caricato la squadra sulle spalle. A Est invece non si ha ancora il verdetto definitivo sulla squadra che si andrà a giocare il titolo di Conference contro i New York Knicks - che hanno eliminato con un sonoro 4-0 i Philadelphia 76ers , a loro volta capaci di sconfiggere i ben più quotati Boston Celtics al primo turno. La sfida fra i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers - grazie al successo dei primi - è infatti ora sul 3-3, con la gara decisiva per accedere alla finale della Eastern Conference che si giocherà nella notte fra domenica e lunedì.

Castle trascinatore: sarà San Antonio contro OKC

Si chiude con il risultato di 4-2 la seconda semifinale della Western Conference fra San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves. La gara che ha terminato la serie l'hanno vinta i texani con il risultato di 139-109, grazie ad uno Stephon Castle da 32 punti e 11 rimbalzi. A dare man forte al prodotto di UConn ci ha pensato la stella della squadra Victor Wembanyama: autore di 19 punti e 3 stoppate. È stata troppo per gli avversari la prestazione offerta dalla squadra di coach Johnson, che ha portato tutto il quintetto titolare in doppia cifra per quanto riguarda i punti realizzati. Nulla da fare quindi per i Timberwolves, che salutano quindi i playoff non riuscendo mai davvero ad entrare in partita in questa ultima - e decisiva - sfida. Per Minnesota il migliore in campo è stata la stella della squadra Anthony Edwards, che ha provato a rendere meno amara l'eliminazione mettendo a referto 24 punti. Tra San Antonio e la finale Nba ora ci sono solamente gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica.

Detroit non si arrende e porta Cleveland a gara 7

Risultato diverso invece quello della seconda semifinale della Eastern Conference. I Detroit Pistons portano infatti la sfida a gara 7 grazie alla vittoria per 115-94 in casa dei Cleveland Cavaliers. I Pistons hanno cambiato marcia nel secondo tempo grazie alla leadership di Cade Cunningham, autore di 21 punti e 8 assist, ben supportato da Paul Reed con 17 punti e da Jalen Duren, che ha chiuso con una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi. A Cleveland non sono bastati i 23 punti di James Harden e i 18 di Donovan Mitchell. Ora per la sfida decisiva i Detroit Pistons potranno contare sul fattore campo, dato che l'ultima gara di questa semifinale tornerà in Michigan. Saranno sicuramente felici i New York Knicks: approdati in finale di Eastern Conference dopo un 4-0 rifilato a Philadelphia - quindi a riposo da domenica 10 maggio - che vedranno i loro avversari (chiunque essi siano) dover giocare una gara in più.