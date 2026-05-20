New York Knicks, rimonta pazzesca contro Cleveland: da -22 vince gara 1 all’overtime, Brunson show!

NEW YORK (Stati Uniti) - I New York Knicks piazzano una clamorosa rimonta nel 4° periodo, portando i Cleveland Cavaliers ai supplementari e li battono 115-104 per portarsi 1-0 nelle finali della Eastern Conference. Assoluto protagonista della partita Jalen Brunson autore di 38 punti di cui 15 nel pazzesco ultimo quarto: Cleveland tocca il +22 a 7'50" dal termine della partita quando l'ex Dallas si carica sulle spalle i suoi dando il via alla pazzesca rimonta. Il parziale Knicks recita 44-11 tra ultimo periodo e supplementare (dominato 14-3!) con Brunson che pareggia sul 101-101 a 19" e Merril che vede la tripla della poteziale vittoria sull sirena Cavs sputata dal canestro. OLtre a Brunson grande prestazione di OG Anunoby da 13 punti di cui 9 all'overtime. Per gli ospiti vani i 29 punti di Donovan Mitchell. La rimonta di New York dal -22 di G1 è la seconda più grande rimonta nel 4° periodo di questo secolo dopo quella (in Regular Season) dei Clippers contro i Grizzlies nel 2012 dal -24. Inoltre i Knicks hanno rimontato tre volte uno svantaggio di 20 punti nei playoff dello scorso anno.

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