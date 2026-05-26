I New York Knicks tornano in finale dopo 27 anni! Towns e Brunson eliminano i Cavaliers

Si è chiusa con un rotondo 4-0 la sfida fra New York Knicks e Cleveland Cavaliers per decretare chi sia la prima squadra a qualificarsi per l'atto finale di questa stagione Nba. La franchigia della Grande Mela elimina quella dell'Ohio e torna a disputare l'ultimo turno dei playoff dalla stagione 1998-1999 , quando vennero sconfitti dai San Antonio Spurs con un risultato di 1-4. In quella squadra giocava la leggenda Patrick Ewing: centro proveniente da Georgetown che ha disputato quindici stagioni con la maglia dei Knicks, non riuscendo però mai a conquistare il titolo. A distanza di ventisette anni New York torna quindi protagonista, in attesa di sapere chi uscirà vincitore dalla sfida fra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs . Nel caso passassero i texani, sarebbe un remake delle Finals del 1998-1999.

Knicks in 4: è finale dopo 27 anni

Finisce in gara 4 la serie senza storia delle Finals di Eastern Conference Nba. I New York Knicks battono per la quarta volta in pochi giorni i Cleveland Cavaliers con il risultato di 130-93 e conquistano l'accesso all'atto finale per la prima volta dalla stagione 1998-1999. Una serata storica per i ragazzi di coach Mike Brown, che in trasferta ottengono l'undicesima vittoria di fila, allungando una striscia sempre più sorprendente e diventando la quarta squadra di sempre a realizzare un filotto così lungo di successi nei playoff, i primi dal 2017, quando i Golden State Warriors arrivarono a 15 nell'anno in cui vinsero il titolo. Una gara mai in discussione, dove i Cavs vedono scappare via gli avversari fin dal primo quarto, che termina con New York avanti 38-26 nel parziale. Da quel momento Cleveland, pur senza mollare del tutto, non riesce più a rientrare e anzi vede crescere il passivo con il passare dei minuti, tanto che a poco meno di otto minuti dal termine i Knicks possono fare anche a meno dei titolari, forti di un vantaggio salito a 35 lunghezze.

I protagonisti e le parole di coach Atkinson

Mattatore della serata è Karl-Anthony Towns, che chiude con 19 punti, 14 rimbalzi e 2 rimbalzi, mentre OG Anunoby mette a referto 17 punti, ma sono addirittura sei i giocatori ad andare in doppia cifra - di cui quattro titolari su cinque -, tra i quali c'è anche un ottimo Landry Shamet con 16 punti in uscita dalla panchina. Jalen Brunson - Mvp della serie - chiude il match con 15 punti, gli stessi totalizzati da Mikal Bridges. A Cleveland non bastano i 31 punti e 4 rimbalzi di Donovan Mitchell, mentre sono 12 quelli messi a segno da James Harden. Anche il coach dei Cavs Kenny Atkinson non si è potuto esimere dal fare i complimenti agli avversari: "Stanno giocando un basket migliore, sono in grande forma e bisogna dargliene atto". I Knicks ora aspettano alle Finals una tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, al momento sul 2-2 nella serie.