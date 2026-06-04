San Antonio perde Gara 1 per la prima volta in finale! Brunson guida la rimonta dei Knicks

Sono iniziate le Finals Nba : l'atto conclusivo di questa stagione, che ci consegnerà la squadra che potrà sfoggiare l'anello, oltre a sollevare il trofeo Larry O'Brien. La sfida fra San Antonio Spurs e New York Knicks è cominciata dal Frost Bank Center in Texas, dato che i grigioneri avevano conquistato un miglior piazzamento in classifica (secondo posto nella Western Conference) rispetto ai rivali della Grande Mela (terzo posto nella Eastern Conference). Gara 1 ha visto il successo della squadra in trasferta , capace di rimontare uno svantaggio considerevole guidati dalla propria stella Jalen Brunson . Si tratta del dodicesimo successo consecutivo per i New York Knicks, che diventano così la terza squadra di sempre a realizzare un filotto così lungo di successi in una singola stagione ai playoff dietro ai Golden State Warriors (15) e a pari merito proprio contro i San Antonio Spurs che, ironia della sorte, ottennero questo record proprio battendo i New York Knicks nel 1999. Inoltre, i Knicks sono diventati la prima squadra a battere San Antonio in Gara 1 nelle Finals, con i texani che avevano un record di 6-0.

La rimonta dei Knicks

La vittoria di Gara 1 da parte dei New York Knicks per 105-95 ai danni dei San Antonio Spurs è arrivata in maniera tutt'altro che facile. Per tutta la prima metà di gara sono i texani a fare la voce grossa, chiudendo il primo quarto sul risultato di 27-19 grazie a Victor Wembanyama e all'ingresso di Dylan Harper, reagendo all'inizio aggressivo da parte di New York. Un vantaggio che si conserva anche all'intervallo lungo, dove gli Spurs arrivano in vantaggio per 55-48. Al rientro in campo San Antonio parte nuovamente con il piede sull'acceleratore, portandosi addirittura a +13. Quella che sembra una partita ormai in discesa per la squadra di Wembanyama si complica terribilmente data la reazione dei Knicks, che - complice anche la breve uscita dal campo del centro francese - portano la gara in parità al termine del terzo quarto. La rimonta si completa nell'ultimo frangente di gara, con un Jalen Brunson che suona la carica per i suoi realizzando 13, decisivi, punti.

I protagonisti della sfida

A prendersi indubbiamente la copertina della serata è un Jalen Brunson da 30 punti, di cui praticamente la metà realizzati nel momento decisivo della gara. "È un vero giocatore - dice di lui coach Mike Brown -. Nei momenti più importanti è sempre presente: è quello che dovrebbero fare gli Mvp". Prova positiva in questa gara 1 anche per Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi, e OG Anunoby, che chiude la serata a quota 17 punti con il 50% da tre punti. Da sottolineare anche la prova di Josh Hart, che di punti ne realizza solamente 3 ma mette a referto la bellezza di 15 rimbalzi, di cui 13 difensivi. Lato Spurs Victor Wembanyama mette a referto 26 punti e 12 rimbalzi, chiudendo però gara 1 con un opaco 6 su 21 al tiro, mentre Stephon Castle realizza 17 punti. Julian Champagnie e Dylan Harper ne hanno invece messi a segno 16 ciascuno. "Ho giocato male", ammette infatti il centro francese al termine dell'incontro. La squadra texana dovrà reagire immediatamente in gara 2 per evitare di complicare ulteriormente la serie: appuntamento alla notte italiana tra venerdì e sabato sempre al Frost Bank Center di San Antonio.