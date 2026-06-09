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"Niang lavora da leader. E nel futuro i Cavaliers"

Atkinson, coach di Cleveland, presente al Taliercio per Venezia-Virtus: "Si tratta di un ragazzo forte e determinato che abbiamo selezionato nel draft un anno fa"
Federico Bettuzzi
1 min
NiangNbacavaliers

«Siete la patria della bellezza, dello slow life, del gusto, della passione non solo sportiva. Cosa vi manca per eccellere? Investimenti nelle infrastrutture, negli staff tecnici, nelle società». La ricetta del successo secondo Kenny Atkinson, head coach dei Cleveland Cavaliers che nei giorni scorsi si è alternato tra le semifinali LBA e l'adidas Eurocamp di Treviso, appare tutto sommato semplice. «Dovete spendere ma in maniera progettuale.

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