Dopo le due sconfitte casalinghe consecutive, i San Antonio Spurs rialzano la testa e portano a casa la prima vittoria in queste Finals Nba, sconfiggendo i New York Knicks al Madison Square Garden davanti anche agli occhi del presidente Donald Trump . La vittoria arriva grazie alla stella della franchigia grigionera Victor Wembanyama , che realizza un'ottima prova coadiuvato dai compagni di squadra Stephon Castle e Dylan Harper . I padroni di casa partono meglio ma si devono piegare alla maggiore precisione degli Spurs, nonostante Jalen Brunson provi nuovamente a evitare la sconfitta realizzando punti importanti nell'ultimo quarto di gara. Si ferma così a 13 partite e 46 giorni la striscia di successi per New York , che non perdeva un incontro dallo scorso 26 aprile, nel ko in gara 3 del primo turno dei playoff della Eastern Conference contro gli Atlanta Hawks . Le due squadre torneranno in campo nella notte italiana tra mercoledì e giovedì per gara 4, in programma nuovamente al Madison Square Garden.

Il resoconto della gara

In gara 3 i San Antonio Spurs ottengono la prima vittoria nella serie contro i New York Knicks, sconfitti nella Grande Mela con il risultato di 115-111. Sono gli Spurs a partire meglio, chiudendo il primo quarto a +11 sugli avversari, ma nel secondo quarto la situazione si ribalta grazie ai 42 punti messi assieme dai Knicks che sembrano invertire l'inerzia della partita. Al rientro in campo dopo l'intervallo lungo, però, San Antonio reagisce, e nel terzo quarto torna avanti grazie ai 35 punti di parziale contro i 27 degli avversari. La gara si decide tutta nell'ultimo quarto, in cui Jalen Brunson entra in formato Mvp e fa vedere ai texani i fantasmi di gara 1. Nonostante ciò, San Antonio mantiene il vantaggio accumulato e porta a casa una vittoria importantissima, perché dà alla squadra di coach Mitch Johnson la certezza di poter arrivare almeno a gara 5, in cui la serie si sposterà nuovamente al Frost Bank Center.

I protagonisti

A prendersi la copertina della serata non può che essere Victor Wembanyama. Il centro francese realizza 32 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, con un ottimo 11 su 18 dal campo. Decisivo anche Stephon Castle con 23 punti, 18 dei quali realizzati nella prima metà dell'incontro ma con canestri decisivi anche nel secondo tempo. Sono invece 13 i punti messi a referto da Dylan Harper, mentre ne realizzano 12 a testa Julian Champagnie e De'Aaron Fox. Lato Knicks ci prova sicuramente Jalen Brunson con una serata da 32 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, che nel finale prova a evitare la sconfitta con 12 punti siglati nell'ultimo quarto, mentre va segnalata la prestazione di OG Anunoby, che assieme ai 28 punti confeziona un ottimo 9 su 13 al tiro. Prestazione da dimenticare invece per Mikal Bridges, che chiude con soli due punti realizzati nei quasi 29 minuti passati in campo.