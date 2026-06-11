Spettacolo al Madison Square Garden: New York firma la più grande rimonta di sempre!

Resterà negli annali la sfida fra New York Knicks e San Antonio Spurs giocata al Madison Square Garden in gara 4. I padroni di casa si ritrovano all'intervallo sotto di 29 punti e con l'inerzia della partita a pendere vertiginosamente dal lato dei texani, come era già successo in questa serie. Quella che da molti poteva essere quindi considerata un resto di gara di puro "garbage time", si è invece trasformata nella più grande rimonta di sempre nella storia delle Finals Nba , con Jalen Brunson e OG Anunoby - autore del canestro decisivo - sugli scudi a guidare i Knicks a una vittoria che sa molto di colpo di grazia. Spurs che hanno pagato la minor esperienza: seconda partita persa di un solo punto nella serie e terza gara sulle quattro disputate in cui si sono trovati a condurre, ancora una volta non portando a casa il risultato. La squadra di Wembanyama si trova ora con le spalle al muro: già dalla prossima gara - che si giocherà in Texas - dovranno evitare di concedere a New York il punto decisivo per il trionfo.

L'epica rimonta dei Knicks

Come abbiamo già visto in questa serie, la gara inizia con San Antonio a far la voce grossa. Già al termine del primo quarto sembra essere la partita del pareggio da parte dei texani, che chiudono con un parziale di 41-22. Nel secondo quarto la musica non cambia: i Knicks non trovano soluzioni a Wembanyama - con Alvarado prima e con Hart poi - e a quattro minuti dalla sirena per l'intervallo lungo, la franchigia della Grande Mela si trova sotto di 29 punti. È a questo punto che comincia una rimonta destinata a restare nella storia di questo sport. All'intervallo il tabellino recita 76-49 per gli ospiti, ma New York nel terzo quarto rientra con un altro piglio e la tripla di Jalen Brunson che vale il -22 ne è la prova. Piano piano i Knicks continuano a rosicchiare punti, trovandosi però ancora a -20 a soli 9 minuti dalla sirena. Il trionfo avviene per mano di OG Anunoby con la complicità di De'Aaron Fox, che all'ultimo possesso e con il risultato in parità cerca inspiegabilmente il canestro del 108-105. Azione che poi è proseguita con la stoppata di Anunoby, che a un secondo dalla fine ha messo dentro il canestro del sorpasso raccogliendo un rimbalzo offensivo dopo un tiro sbagliato da Brunson. Risultato finale: 107-106 per i Knicks, che ora si trovano a una sola gara da un titolo che manca da 53 anni.

I protagonisti e le dichiarazioni

L'eroe di giornata è indubbiamente OG Anunoby. L'ex Toronto Raptors mette a referto - oltre al canestro che vale gara 4 - 33 punti con un 7 su 9 da tre punti. A dargli una grandissima mano è la stella della squadra Jalen Brunson: autore di 36 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. Anche Karl-Anthony Towns dice la sua con una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. Per San Antonio il migliore è Victor Wembanyama con una doppia doppia da 24 punti e 13 rimbalzi, coadiuvato dalle prove di Devin Vassel e De'Aaron Fox - nonostante l'ultimo, folle, possesso - da 18 punti ciascuno. Intervistato nel post gara, Anunoby ha evidenziato come New York sia una squadra che non molla mai: "Siamo un gruppo resiliente. Ne abbiamo passate tante. Siamo riusciti a riprenderci molte volte quando eravamo in svantaggio. Semplicemente, abbiamo perseverato, superato la tempesta, senza scoraggiarci, arrabbiarci". New York potrebbe già chiudere i giochi in gara 5 al Frost Bank Center di San Antonio nella notte tra domenica e lunedì.