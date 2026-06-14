Festa a New York, Spurs battuti in Gara 5: i Knicks vincono le Finals Nba dopo 53 anni

I New York Knicks battono i San Antonio Spurs e si portano sul 4-1, vincendo le Finals Nba per la prima volta dal 1973. Il team newyorkese ha vinto in trasferta la Gara 5 per 94-90, con un'altra partita recuperata in volata nelle ultime battute. Trascinati dalla prestazione sensazionale di Jalen Brunson, moninato di diritto Mvp delle Finals Nba con i suoi 45 punti in Gara 5, i New York Knicks hanno messo a segno un'altra rimonta battendo i San Antonio Spurs per 94-90 e strappando il primo titolo NBA dopo 53 anni, dal 1973. I Knicks si sono aggiudicati la serie finale al meglio delle sette partite per 4-1, negando la vittoria al francese Victor 'Wemby' Wembanyama e ai suoi giovani compagni di squadra degli Spurs sul loro campo. Dopo aver recuperato uno svantaggio di 29 punti in Gara 4, realizzando la più grande rimonta nella storia delle Finals, i Knicks hanno annullato questa volta un altro divario in doppia cifra per vincere la quarta partita della serie. Si sono ritrovati sotto di 16 punti nel secondo tempo e di 10 all'inizio dell'ultimo, ma Brunson ha preso per mano la squadra limando il divario canestro dopo canestro. Brunson, tra l'altro, ha stabilito il record di punti per un giocatore dei Knicks in una partita delle Finals, superando i 38 punti di Willis Reed in Gara 3 durante il trionfo del 1970 contro i Los Angeles Lakers.