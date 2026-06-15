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New York capitale dell'Nba

La stagione si decide a San Antonio dove la squadra di Mike Brown parte in sordina ma gestisce il momento difficile, rimonta e porta a casa la partita, chiudendo la serie 4-1. E c’è un po’ d’Italia
1 min
New York Knicks
New York capitale dell'Nba© EPA

La sirena suona, la partita è finita, la squadra che ha perso gara e serie per il titolo è triste, quella che ha vinto prendendosi tutto esulta, salta, piange di gioia, ride e i suoi tifosi con lei. Scene viste migliaia di volte ad ogni latitudine e anche in NBA ma questa volta è diverso. Questa volta c’è di mezzo la franchigia che più di ogni altra viveva con frustrazione la lontananza dall’ultimo titolo, datato 1973.

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